La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Immortals Fenyx Rising, Tropico 6, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Toujours bon à savoir, pour avoir des cartes eShop en promotions, n’hésitez pas à aller chez notre partenaire eneba.

Immortals Fenyx Rising – 13.2GB

Seven Knights: Time Wanderer – 7.7GB

Outbreak The Nightmare Chronicles – 4.7GB

Tropico 6 – Nintendo Switch Edition – 4.5GB

Monster Truck Championship – 2.9GB

Descenders – 2.0GB

What The Fork – 1.6GB

My Riding Stables 2: A New Adventure – 1.5GB

Roah – 1.1GB

Re:Turn – One Way Trip – 1.0GB

YesterMorrow – 1018MB

Trail Boss BMX – 931MB

Memoranda – 928MB

Fantasy Friends – 728MB

My Universe – School Teacher – 615MB

World Of Solitaire – 439MB

Azurebreak Heroes – 375MB

Unhatched – 285MB

Iris and the Giant – 214MB

8-Bit Farm – 195MB

Linelight – 150MB

Chess Minimal – 141MB

Santa’s Xmas Adventure – 104MB

Dragon Lapis – 94MB

2URVIVE – 83MB

Gunslugs – 50MB

