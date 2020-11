Engine Software au portage de No More Heroes 1 & 2 sur Nintendo Switch (espoir pour Killer7)

No More Heroes 1 et 2 ont enfin fait leur retour tant attendu sur Nintendo Switch cette semaine. Les deux jeux Wii ont été annoncés et sont sortis dans le cadre du dernier Nintendo Direct Mini : Partner Showcase.

Engine Software a confirmé qu’il était responsable des nouvelles versions de No More Heroes et No More Heroes 2 : Desperate Struggle. Le développeur a travaillé sur plusieurs autres projets et portages sur Nintendo Switch, comme Ni no Kuni, Little Nightmares et The Legend of Heroes.

Pendant un certain temps, on espérait que Killer7 allait sortir via un autre portage sur Switch. Malheureusement, il s’est avéré que certaines informations sur une page LinkedIn étaient incorrectes, et un portage du jeu n’a jamais été prévu. Cela dit, l’équipe responsable du portage PC pour le jeu a déclaré qu’elle serait prête à l’apporter sur Nintendo Switch. Cette équipe est Engine Software, et nous savons maintenant qu’elle a été très occupée avec No More Heroes et No More Heroes 2 : Desperate Struggle. Les développeurs connaissent bien les projets Switch et de Suda, alors y a-t-il plus de chances que Killer7 passe le cap ?

Nintendo Life s’est entretenu avec Ruud van de Moosdijk, propriétaire et vice-président du développement de Engine Software, qui a déclaré une fois de plus que rien n’était prévu pour le moment. La bonne nouvelle, c’est que l’équipe semble prête à se lancer dans le projet si Suda le demande. “Pour autant que nous sachions, une version de Killer7 sur Switch n’est pas en cours de réalisation. Nous n’en avons pas encore discuté avec Suda-San. Mais qui sait ce que l’avenir nous réserve ? Nous avons le calendrier plein avec Scott Pilgrim, TOCS4 et Ys IX mais si Suda-San veut travailler à nouveau avec nous, nous l’écouterons bien sûr !