17 nouveaux jeux annoncés, leakés ou datés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec un jeu très attendu, Ghostrunner offre une expérience unique en solo : des combats violents et rapides, et un cadre original mêlant science-fiction à des thèmes post-apocalyptiques. Il raconte l’histoire d’un monde déjà terminé et de ses habitants qui luttent pour survivre. Retardé juste avant son lancement Pc, la version Nintendo Switch sortira le 10 novembre.

Ghostrunner est un slasher FPP hardcore rempli d’action ultra-rapide, situé dans une mégastructure sinistre et cyberpunk. Grimpez la Tour du Dharma, le dernier refuge de l’humanité, après un cataclysme mondial. Partez d’en bas pour aller en haut, affrontez le Maître des clés tyrannique et prenez votre revanche. Les rues de cette ville de tours sont pleines de violence. Mara le Maître des clés règne avec un poing de fer et peu de respect pour la vie humaine. À mesure que les ressources s’amenuisent, la forte proie des faibles et du chaos menace de consommer le peu d’ordre qui reste. La dernière position décisive arrive. Une dernière tentative pour régler les choses avant que l’humanité ne soit au bord de l’extinction. En tant que combattant aux lames le plus avancé jamais créé, vous êtes toujours surpassé en nombre mais jamais en classe. Tranchez vos ennemis avec un katana monomoléculaire, esquivez les balles avec vos réflexes surhumains et utilisez une variété de techniques spécialisées pour prévaloir. La mécanique d’élimination en un coup rend le combat rapide et intense. Utilisez votre mobilité supérieure (et des checkpoints fréquents !) pour vous engager sans crainte dans une danse sans fin avec la mort. Ghostrunner offre une expérience unique en solo : des combats violents et rapides, et un cadre original mêlant science-fiction à des thèmes post-apocalyptiques. Il raconte l’histoire d’un monde déjà terminé et de ses habitants qui luttent pour survivre. Précommandez le jeu dès maintenant pour obtenir 2 épées katana exclusives et 20 % de réduction sur le jeu le plus attendu de l’année.

Five Dates est une comédie romantique interactive sur le monde imprévisible des rencontres numériques. Avec cinq correspondances féminines potentielles, Vinny explore si la compatibilité, la chimie et la connexion sont toujours possibles dans un monde où le toucher physique n’est plus une option.Le jeu sera disponible sur l’eShop le 17 novembre.

Vinny, un millénaire de Londres, se connecte à une application de rencontres pour la première fois tandis qu’il vit en confinement durant la pandémie de coronavirus. Avec cinq correspondances féminines potentielles, Vinny doit prendre son courage à deux mains pour un rendez-vous galant en vidéo avec des personnalités extrêmement différentes, la vedette Mandip Gill (Doctor Who) et Georgia Hirst (Vikings).Les choix du spectateur définiront les interactions de Vinny avec chaque rendez-vous et leur intérêt à le revoir. Au milieu d’une chaîne ramifiée et multidirectionnelle de sujets de conversation et de questions approfondies, Vinny est confronté à des rendez-vous de jeux numériques, des scénarios difficiles et des vérités inattendues. Five Dates est une exploration de l’expérience de rencontre moderne imprévisible, qui suit un homme célibataire moyen alors qu’il navigue dans le monde des rencontres numériques. Tout au long de son parcours, les décisions que le spectateur prend pour lui remettront en question leurs propres conceptions de l’attraction et de la compatibilité. Du studio d’édition qui vous a présenté The Complex, The Bunker et The Shapeshifting Detective. Une comédie romantique entièrement en direct, réalisée par Paul Rachid (The Complex) Entièrement conceptualisé, filmé et développé pendant le confinement Plus de 7 heures de séquences filmées, le plus grand nombre de séquences FMV dans un jeu Suivi de l’état des relations en temps réel, qui influence l’histoire pendant que vous jouez Conte multi-optionnel avec 10 fins différentes Avec Mandip Gill (Doctor Who), Georgia Hirst (Vikings), Sinead Harnett (chanteur) et Taheen Modak (Two Weeks To Live)

Les robots géants reviennent pour des affrontements survoltés dans Override 2: Super Mech League ! Affrontez vos adversaire et grimpez dans le classement pour devenir un pilote de légende.Le jeu arrive sur la console hybride de Nintendo le 22 décembre pour $39.99 sur l’eShop comme enboutique.

“Les robots géants reviennent pour des affrontements survoltés dans Override 2: Super Mech League ! Sept ans après l’éradication des xénotypes qui avaient envahi la Terre, les méchas géants autrefois défenseurs de la planète en sont devenus des attractions, au sein de ligues mondiales de combat de méchas. Faites vos débuts en tant que pilote de ces anciennes armes de guerre, gravissez les échelons et représentez votre club avec une sélection soignée de nouveaux méchas et d’autres qui font leur grand retour, chacun avec leurs propres capacités, coups et attaques super-chargées. Profitez des campagne d’Override 2: Super Mech League en solo et en multijoueurs (jusqu’à 4 en local et en ligne), dans des niveaux situés aux quatre coins du monde. Mettez-vous dans la peau d’un pilote débutant et gravissez les échelons dans un mode Carrière riche et profond. Rejoignez des ligues de méchas et faites-vous une réputation en vous battant dans des arènes autour du monde. Plongez dans la bataille avec une sélection soignée de robots nouveaux comme anciens au travers de modes de jeu versus et co-op variés, jouables jusqu’à 4 en ligne et en local. Terrassez vos adversaires au moyen d’un arsenal de coups uniques comprenant des attaques à distance super-chargées, des combos dévastateurs ou des attaques ultimes à même de ravager l’arène !

Caractéristiques principales :

• Mode Carrière : combattez dans les ligues de méchas, atteignez des sommets et devenez le pilote numéro 1. Représentez votre club et collaborez avec ses membres pour gagner de l’influence et des récompenses !

• Bagarres classées : deux méchas entrent dans l’arène, un seul la quitte. Affrontez vos adversaire et grimpez dans le classement pour devenir un pilote de légende.

• Méchas en pagaille : 20 robots jouables, dont de tous nouveaux méchas avec des capacités, compétences et coups ultimes uniques.

• Arènes dangereuses : des terrains d’affrontement qui incluent des éléments dynamiques, comme des geysers, des bassins de lave et des plateformes invitant à faire peuve de stratégie et faisant la part belle à l’imprévu.

• Modes de jeu améliorés : jouez comme vous le voulez avec différents types de match comme le 1v1, le 2v2, la mêlée, ainsi que plusieurs modes tels que Xénonuée, Conquête et plus encore.

• Personnalisation poussée : débloquez toute une flopée d’objets cosmétiques et d’accessoires pour votre mécha dans le Garage.”

La Demoiselle de Sker est un jeu vidéo d’horreur/survie, à la première personne, qui se situe dans un hôtel isolé et relate une histoire macabre issue du folklore britannique. Bravez les cauchemars des Quiet Men. Quand ils arrivent, ne paniquez pas… mais ne respirez pas non plus. Maid of Sker sortira sur Nintendo Switch le 26 novembre pour $24.99.

Affrontez les cauchemars des Quiet Ones. Ne paniquez pas… ne respirez même pas ! Maid of Sker est un « survival-horror » à la première personne, se déroulant dans un hôtel isolé, et dont l’histoire, gore et macabre, est issue du folklore britannique. Armé(e) uniquement d’un dispositif sonore défensif, vous utiliserez des tactiques de furtivité pour éviter la mort au sein d’un groupe d’ennemis contrôlés par l’IA en utilisant le son 3D. Cette histoire, se déroulant en 1898 et inspirée du conte gallois envoûtant d’Elisabeth Williams, est celle d’un empire familial animé par la torture, l’esclavage, la piraterie et un mystère surnaturel qui asphyxie le sous-sol de l’hôtel. Développé par Wales Interactive, avec une intrigue imaginée par les scénaristes et les concepteurs de talent à l’origine de SOMA, The Bunker et Battlefield 1.

– Mécanisme de survie du gameplay reposant sur un système d’IA basé sur le son 3D

– Fusion de l’horreur psychologique, gothique et britannique

– Visuels réalistes, environnements immersifs et atmosphères inquiétantes

– Célèbres hymnes gallois interprétés par une voix qui fait froid dans le dos : celle de Tia Kalmaru

– Nouvelle interprétation de la chanson folklorique galloise « Y Ferch o’r Sger » (La servante de Sker)

Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited sortira le 16 mars 2021 en Amérique du Nord, le 19 mars 2021 en Europe et le 23 mars 2021 en Océanie.

Lunch A Palooza est un jeu de fête amusant et rapide, jouable à plusieurs, dont le but est d’être le dernier plat en course. Vous devez utiliser des attaques « spéciales » pour pousser les autres joueurs hors de la table, en utilisant des objets relatifs à la nourriture, et exploiter des bonus et des pièges retors pour prendre le dessus…Le jeu est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch pour 14.99€.

Dans Lunch A Palooza les joueurs participent dans des batailles de nourriture frénétiques comme l’un des huit plats, poussant les autres gourmandises de la table, en mode solo ou multijoueur local pour jusqu’à quatre personnes. Rendre votre personnage plus pimenté avec des power-ups pour ajouter une certaine épice à vos attaques. Tout est permis pour affliger l’opposition : servir des plats d’accompagnement pour balayer l’opposition, jusqu’à tendre des pièges pour débarrasser la table pour la prochaine séance. N’oubliez pas, la table est un endroit dangereux pour la nourriture avec des fourchettes et couteaux volants qui essaient sans relâche d’ arracher un morceau.

World Of Solitaire sortira le 6 novembre, ce jeudi, au prix de 14.99€ (14.99$ aux États-Unis).

Suguru Nature sera lui disponible le le 13 novembre pour un prix de 9.99€.

Suguru Nature est un grand puzzle logique avec deux règles simples. Les cellules de chaque grille de puzzle sont divisées en groupes, et chaque groupe contient les nombres de 1 à N, où N est le nombre de cellules du groupe. Ainsi, un groupe contenant 5 cellules contiendra des nombres de 1 à 5. La deuxième règle est qu’aucune cellule adjacente, y compris la diagonale, ne peut contenir le même nombre.

L’organisme de classification taïwanais a évalué Doraemon Learning Collection sur la Nintendo Switch. La compilation proposera quatre jeux d’apprentissage développés par Jupiter qui sont vu le jour sur la Nintendo 3DS, à savoir Dora Kazu: Nobita no Suuji Daibouken, Dora Chie: Mini-Dora Ongakutai to 7-tsu no Chie, Dora Eigo: Nobita to Yousei no Fushigi Collection et Dora Moji: Nobita no Kanji Daibouken.

Hamster publiera cette semaine (5 novembre) le jeu de labyrinthe Pettan Pyuu de Sunsoft 1984 sur la boutique en ligne Switch, au prix de 838¥/7,99$. Pettan Pyuu (également connu sous le nom de Banbam), le jeu d’arcade labyrinthe de Sunsoft de 1984, voit les joueurs contrôler un personnage mignon appelé Pettan qui doit retourner des titres pour vaincre les ennemis.

Toujours prévu pour le mois prochain sur Nintendo Switch, Sword of the Necromancer dévoile son trailer d’introduction animé.

Mayhem Brawler est annoncé suir Nintendo Switch qui sortira l’année prochaine. Dans la veine de la licence “Streets of rage”; Les officiers (Dolphin, Star et Trouble) les plus populaires de l’agence de police surpuissante, Stronghold se retrouvent dans des événements qui changeront le sort de toute la ville.

Pure Pool sortira le 17 novembre pour £12.49 / $14.99 / €14.99.

Laissez les créateurs de Hustle Kings™ vous transporter dans le monde sophistiqué et fascinant de Pure Pool. Faites l’expérience d’une salle de billard vivante et dynamique depuis le confort de votre salon – le tout parfait par une esthétique à couper le souffle signée VooFoo Studios ! Que vous préfériez jouer seul ou vous mesurer à des adversaires, connectez-vous et laissez-vous porter par la meilleure simulation de billard disponible. Avec 4 modes de jeu, du jeu classique de la 8 américain à Tueur, et 4 défis, de Coups parfaits à Royal Rumble, ainsi qu’un mode multijoueur en ligne et en direct, marquez des points, peaufinez vos talents, mesurez-vous aux meilleurs dans des parties et tournois en ligne et tentez de vous placer dans les classements mondiaux. Pure Pool crée aussi des profils ADN et des IA basés sur vous, vos amis et vos ennemis à mesure que vous jouez – et contre lesquels vous pouvez toujours vous mesurer, même lorsqu’ils ne sont pas en ligne.

Et on termine avec un petit leak, toujours pas annoncé, Drawn To Life: Two Realms sortira le 7 décembre: