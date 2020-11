Override 2: Super Mech League sera disponible le 22 décembre sur Nintendo Switch

Les précommandes pour la version ULTRAMAN Edition sont ouvertes. Cette version contient quatre personnages du season pass venant de franchises cultes de super-héros

Walnut Creek, Californie, 5 novembre 2020 – Modus Games annonce aujourd’hui que le jeu Override 2: Super Mech League déboulera sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 22 décembre 2020. Override 2: Super Mech League – ULTRAMAN Deluxe Edition contiendra le personnage culte ULTRAMAN et trois autres personnages de l’anime à succès de Netflix. Le jeu est disponible en précommande, ou bien ajoutable dans la liste de souhaits via le site officiel.

La nouvelle a été annoncée en même temps qu’un nouvel aperçu complet du gameplay présenté par les développeurs, montrant le nouveau système de combat amélioré d’Override 2 : Super Mech League. Son gameplay accessible combine des attaques rapides, des mouvements fluides et des combos absolument dévastateurs qui font d’Override 2 : Super Mech League un véritable plaisir pour tous les joueurs et tous les spectateurs.

Développé par le stuido Modus Brazil, Override 2: Super Mech League un Arena Brawler compétitif mettant en vedette des mechas incroyablement puissants et imposants. La version standard sera disponible au prix de 29,99 € en version numérique et la version Override 2: Super Mech League – ULTRAMAN Deluxe Edition sera disponible en versions numérique et physique au prix de 39,99€, incluant un pass de saison et des bonus cosmétiques. Le mode de jeu League permettra du multijoueur local et en ligne allant de 2 à 4 joueurs et est accessible aux joueurs occasionnels et compétitifs.