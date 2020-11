Des nouvelles images No More Heroes III sur Nintendo Switch

Découvrez les tout derniers exploits de l’assassin légendaire, Travis Touchdown, dans No More Heroes III.

Cette fois-ci, les joueurs se retrouvent plus que jamais plongés au cœur de l’action au cours d’une bataille qui va prendre des proportions galactiques. Préparez-vous à détruire des extraterrestres dans ce nouveau Jardin de la Folie avec la sortie en exclusivité sur Nintendo Switch de No More Heroes III en 2021. Et pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de découvrir les épisodes précédents de la série, aucun problème : les deux premiers jeux, No More Heroes et No More Heroes 2: Desperate Struggle, sortis à l’origine sur la console Wii, sont disponibles dès maintenant sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch !