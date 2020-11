Pokémon Épée/Bouclier + le Pass d’extension disponible en boutique

De nouveaux Pokémon légendaires découverts dans Les terres enneigées de la Couronne ont également été révélés

Londres, Royaume-Uni — le 6 novembre 2020 — The Pokémon Company International et Nintendo ont aujourd’hui annoncé la sortie des versions vendues en pack de Pokémon Épée + le Pass d’extension pour Pokémon Épée et de Pokémon Bouclier + le Pass d’extension pour Pokémon Bouclier !

Ces packs proposent sur une carte de jeu unique le même contenu présent dans les versions physiques et téléchargeables des jeux Pokémon Épée et Pokémon Bouclier et des Pass d’extension correspondants. L’occasion idéale pour ceux qui ne l’ont pas encore fait de démarrer leur aventure dans la région de Galar.

Les joueurs se verront également offrir cent Poké Balls en jeu en tant que bonus spécial d’achat pour tout achat d’une version vendue en pack. Ils recevront aussi des codes pour un uniforme Pikachu et un uniforme Évoli, offerts précédemment en tant que bonus d’achat aux joueurs s’étant procuré les jeux de base et leurs Pass d’extension respectifs.

L’extension Les terres enneigées de la Couronne leur permet de rencontrer de nouveaux Pokémon légendaires et de découvrir les origines de Sylveroy. Selon certaines légendes, un Pokémon semait autrefois la terreur à Couronneige. Il régnait en maître sur les autres Pokémon et s’en prenait aux humains qui entraient sur son territoire sans permission. C’est alors qu’apparut le légendaire Sylveroy, qui mit fin à ses agissements. Vaincu par le Pokémon Roi, le Pokémon rebelle finit tout de même par se lier à lui et devint son fidèle destrier.

De nouveaux Pokémon légendaires découverts !

Blizzeval

Catégorie : Pokémon Cheval Rétif

Taille : 2,2 m

Poids : 800,0 kg

Type : Glace

Talent : Blanche Ruade

Blizzeval est capable de générer un puissant air glacial qu’il libère depuis ses narines et ses sabots. Cet air recouvre d’ailleurs sa tête et ses jambes d’une couche de glace solide qui rend ses attaques encore plus destructrices. Bien qu’il ne soit pas très agile, son souffle glacial lui permet de geler le sol et ainsi glisser en un éclair sur ses ennemis. Son talent Blanche Ruade fait sa première apparition dans le Pass d’extension pour Pokémon Épée et le Pass d’extension pour Pokémon Bouclier. Lorsqu’un Pokémon doté de ce talent met sa cible K.O., son Attaque augmente.

Spectreval

Catégorie : Pokémon Cheval Vif

Taille : 2,0 m

Poids : 44,5 kg

Type : Spectre

Talent : Sombre Ruade

Ce Pokémon friand de silence et de solitude galope à travers les ténèbres de la nuit, car c’est là que son énergie est la plus intense. Bien que ce mode de vie nocturne ait réduit sa vue, Spectreval peut se servir de tous ses autres sens avec aisance pour se repérer dans l’espace et percevoir les êtres vivants qui l’entourent. Son talent Sombre Ruade fait sa première apparition dans le Pass d’extension pour Pokémon Épée et le Pass d’extension pour Pokémon Bouclier. Lorsqu’un Pokémon doté de ce talent met sa cible K.O., son Attaque Spéciale augmente.

Sylveroy, le Cavalier du Froid

Catégorie : Pokémon Empereur

Taille : 2,4 m

Poids : 809,1 kg

Type : Psy/Glace

Talent : Osmose Équine

Grâce à ses aptitudes spectrales amplifiées par l’énergie psychique de Sylveroy, Spectreval peut parcourir des milliers de kilomètres en une seule journée. De plus, Sylveroy a désormais accès à son plein potentiel grâce à la force surnaturelle de Spectreval. Il peut en effet voir dans le passé et l’avenir et ses pouvoirs s’étendent sur un rayon de plus de 50 km.