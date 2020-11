Top des ventes sur l’eShop nippon en octobre sur Nintendo Switch et 3DS

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Voici le Top 20 et le Top 10 de l’eShop pour la Nintendo Switch et la Nintendo 3DS au Japon, sur la période allant du 29 octobre au 6 novembre 2020 !

01./01. – Pikmin 3 Deluxe (Nintendo) [30.10.2020]

02./04. – Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster (Atlus) [29.10.2020]

03./New. – Part Time UFO (Nintendo) [28.10.2020]

04./New. – No More Heroes (Marvelous) [28.10.2020] (était en promotion sur la période)

05./00. – Rune Factory 4 Special (Marvelous) [2019.7.25] (était en promotion sur la période)

06./06. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

07./06. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

08./00. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018] (était en promotion sur la période)

09./07. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017] (était en promotion sur la période)

10./New. – No More Heroes 2: Desperate Struggle (Marvelous) [28.10.2020] (était en promotion sur la période)

11./00. – Dead by Daylight (Behaviour Interactive) [26.9.2019]

12./08. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

13./00. – Grandia HD Collection (GungHo America) [25.3.2020]

14./00. – Agent A: A Puzzle in Disguise (YAK) [29.8.2019] (était en promotion sur la période)

15./00. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

16./New. – G-Mode Archives 22 Heracles no Eikou III: Kamigami no Chinmoku (G-Mode) [29.10.2020] (était en promotion sur la période)

17./10. – Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) [18.9.2020]

18./00. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020]

19./00. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2020]

20./00. – Resident Evil 6 (Capcom) [31.10.2020]

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./00. – Story of Seasons: Trio of Towns (Marvelous) [23.6.2016] (actuellement en promotion à 1 980 Yens, au lieu de 5 478 Yens)

02./00. – Terraria (Spike-Chunsoft) [21.4.2016] (actuellement en promotion à 916 Yens, au lieu de 3 056 Yens)

03./02. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018]

04./00. – Story of Seasons (Marvelous) [24.7.2014] (actuellement en promotion à 1 780 Yens, au lieu de 5 280 Yens)

05./00. – Bike Rider DX 2 Galaxy (spicysoft) [18.12.2013] (actuellement en promotion à 100 Yens, au lieu de 600 Yens)

06./03. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015]

07./05. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017]

08./06. – Digimon World Re:Digitize Decode (Bandai-Namco) [27.6.2013] (était en promotion sur la période à 990 Yens, au lieu de 3 035 Yens)

09./04. – Pokémon Dream Radar (Nintendo) [23.6.2012]

10./00. – Harves Moon: A New Beginning (Marvelous) [28.3.2013] (actuellement en promotion à 1 780 Yens, au lieu de 2 970 Yens)

Au Japon, Nintendo partage régulièrement le Top 20 mensuel des jeux pour la Nintendo Switch sur son site web. Le Top 20 ci-dessous répertorie les jeux les plus vendus sur la boutique en ligne Nintendo en octobre 2020, et ne couvre que les téléchargements payants de la boutique en ligne Nintendo et de la boutique My Nintendo Store au Japon (ce qui exclut évidemment les titres Free 2 Play). Voici le Top 20 mensuel des logiciels pour la boutique Nintendo eShop du Nintendo Switch au Japon, couvrant la période allant du 1er au 31 octobre :

01./New. – Pikmin 3 Deluxe (Nintendo) [30.10.2020]

02./01. – Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) [18.9.2020]

03./04. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

04./02. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

05./05. – Kirby Fighters 2 (Nintendo) [25.9.2020]

06./00. – Octopath Traveler (Square-Enix) [13.7.2018]

07./11. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2019]

08./00. – Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster (Atlus) [29.10.2020]

09./08. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

10./14. – Minecraft (Microsoft Japan) [21.6.2018]

11./06. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020]

12./03. – A Magical High School Girl (Sekai Games) [07.6.2020] (était en promotion sur la période)

13./10. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild [03.3.2017]

14./00. – Pokémon Sword (The Pokémon Company) [15.11.2019]

15./13. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

16./00. – Gear.Club Unlimited (3 g o o) [14.12.2017] (était en promotion sur la période)

17./18. – Final Fantasy IX (Square-Enix) [14.2.2019] (was 50% off)

18./00. – Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (Square-Enix) [27.9.2019] (était en promotion sur la période)

19./00. – Return of the Obra Dinn (3909) [18.10.2019] (était en promotion sur la période)

20./00. – Diablo III Eternal Collection (Blizzard Entertainment) [27.12.2018] (était en promotion sur la période)