32 jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Et on commence avec le jeu QV sortira le 26 novembre prochain, et il sera disponible en anglais, français, allemand, japonais, coréen et chinois (simplifié et traditionnel)

Accidental Queens a annoncé aujourd’hui la sortie du jeu Alt-Frequencies sur Nintendo Switch, dont le lancement est prévu pour le 10 décembre 2020. A cette même date, la collection “Accidental Queens” sortira. Cette offre numérique comprendra Alt-Frequencies, ainsi que A Normal Lost Phone et Another Lost Phone: Laura’s Story, qui sont tous deux disponibles sur l’eShop. Vous pourrez vous procurer ce pack au prix de 13,49 $.

Grâce à Kickstarter, Zero Infinite Games a réussi à obtenir un financement pour Into the Eternal, un prochain RPG d’action qui se veut le successeur spirituel de Zelda II. Il sera lancé sur Switch en 2021.

Annoncé pour la fin d’année, Death Crown arrivera finalement début 2021, le 11 février prochain.

Morbid : The Seven Acolytes sortira le 3 décembre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

L’avion s’est écrasé, mettant brusquement fin à votre voyage. Vous reprenez vos esprits dans un étrange rêve lucide constitué de puzzles cubiques intéractifs, où une voix mystérieuse guide vos pas dans cet environnement en mouvement. Que se passe-t-il ? Qui êtes-vous ? Pourrez-vous vous réveiller ?

DREAMO est un puzzle-game scénarisé où le joueur doit explorer des contrées étranges et résoudre des casse-têtes cubiques interactifs pour élucider les mystères du monde onirique. Dotée d’une narration entièrement parlée, l’intrigue aborde les thèmes de la symbolique, de la morale et des conséquences découlant des choix de vie. Vos souvenirs sont contenus dans des artefacts, qui se manifestent dans votre esprit sous la forme de cubes en trois dimensions aux rouages mal placés. Ces cubes font appel à des mécanismes de plus en plus complexes à mesure que le monde onirique évolue, rendant l’accès à votre subconscient plus difficile. Vous incarnez Jack Winslow, un pharmacologue tombé dans le coma suite à un crash aérien. Assisté à l’extérieur par le docteur Tara Moreau, votre mission sera de retrouver vos souvenirs et de les connecter pour vous réveiller. L’environnement de DREAMO est constitué de fragments de souvenirs ancrés dans le subconscient du personnage. Plongez dans les profondeurs de votre esprit, contemplez le monde onirique s’offrant à vous et retrouvez des informations sur votre passé pour en comprendre le sens.

Le jeu sortira le 18 novembre pour $14.99.

Bandai a annoncé que le jeu de cuisine Tabe-o-ja sortira sur Nintendo Switch le 28 novembre, au prix de 5 940 yens. Tabe-o-ja est un jeu d’action de cuisine en temps réel qui voit les joueurs s’affronter pour savoir qui a le plat le plus savoureux ! Vous devez cuisiner différents styles de nourriture japonaise, occidentale et chinoise en utilisant le Joy-Con pour effectuer des actions de cuisine, pour invoquer le Tabegami et pour affronter des adversaires afin de découvrir qui est le meilleur chef du monde de la cuisine ! Le jeu sera disponible sur la boutique Nintendo Switch eShop le 28 novembre, au prix de 5 940 yens. Une version d’essai (dans un emballage physique) sera vendue au détail au prix de 550 yens.

De nombreux jeux de société ont connu le succès avec des adaptations numériques sur la console hybride de Nintendo, et un autre est en cours de préparation: Évolution, qui sortira le Switch le 10 décembre 2020.

La version physique de Naught Extended Edition, enfin code in the box, sortira le 13 novembre en Europe.

ART SQOOL sortira le 19 novembre.

Beat Me ! est un jeu multijoueur basé sur la physique pour jusqu’à 6 joueurs. Jouez avec des personnages de fantaisie comiques dans une grande variété d’environnements amusants et surprenants. Défiez vos amis localement ou battez les autres sur Internet !Le jeu arrive le 13 novembre sur Nintendo Switch pour $12.99.

Annoncé pour 2020, Say No! More n’arrivera que l’année prochaine.

Les studios Top Hat ont annoncé leur dernier jeu pour la Nintendo Switch : Forest Guardian, un roman visuel de type yuri romance développé par Tsukiware. Il sortira le 12 novembre en Europe et en Amérique du Nord, est maintenant disponible en préachat numérique, et coûtera 8,99€ / 8,09£ / 10,99$. Cette version du jeu propose de toutes nouvelles illustrations et de nouveaux segments d’histoire qui n’étaient pas encore disponibles sur PC.

Découvrez un jeu de stratégie multijoueur en co-op dans lequel vous devrez cohabiter avec vos colocataires dans un vaisseau spatial. Générez des ressources, faites face à une invasion extraterrestre, améliorez vos équipements et organisez votre domicile spatial sur le long terme. La vie en colocation, ce n’est pas toujours facile… Plug In Digital ont annoncé que Out of Space sortira le 25 novembre en Europe et en Amérique du Nord. Il est maintenant disponible en précommande numérique, et coûte 9,99€ / 9,99$.

Out of Space est un jeu mutlijoueur en co-op en RÉSEAU LOCAL et EN LIGNE sur la vie d’une colocation dans l’espace. Préparez-vous à emménager avec vos amis dans l’espace ! Faites face à une invasion extraterrestre et aux défis quotidiens d’une colocation dans un vaisseau spatial, afin que vous vous sentiez enfin chez vous au cœur de l’espace ! Chaque partie commence dans un vaisseau spatial généré aléatoirement et qui mettra vos compétences d’organisation et de coopération à rude épreuve. Vos amis et vous devrez générer des ressources, recycler vos ordures ainsi que de la bave d’extraterrestre, acheter et construire de nouvelles technologies, et prendre soin les uns des autres pour instaurer une colocation digne de ce nom. Idéal pour jouer entre amis, Out of Space propose des parties courtes articulées autour d’un concept facile à assimiler. Son aspect stratégique vous demandera également de prendre des décisions sur le court et le long terme, d’agrandir votre domicile et de mettre au point des technologies visant à automatiser vos tâches.

Nouvelle vidéo pour Romance of the Three Kingdoms XIV with Power Up Kit (ou Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Bundle) qui sortira le 10 décembre sur Nintendo Switch au Japon. Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack sortira en Europe et en Amérique du Nord le 11 février 2021. Sangokushi 14 with Power Up Kit est le dernier né de la série de RPG / stratégie Romance of the Three Kingdom qui a vu le jour en 1985 avec la sortie originale de la série sur PC-88, et qui est sorti sur Famicom l’année suivante. Cette version mise à jour de Sangokushi XIV est prévue pour la PlayStation 4, Steam, et pour la première fois sur Nintendo Switch, le 10 décembre au Japon et début 2021 en Europe ainsi qu’en Amérique du Nord, avec la version Switch au prix de 10 780 ¥. Pour la première fois dans la série, les joueurs peuvent échanger avec d’autres pays d’Eurasie (y compris Rome et l’Inde), avec d’autres ajouts effectués sur le jeu de base, qui est sorti initialement en janvier de cette année.

Life of Boris: Super Slav sortira le 12 novembre sur Nintendo Switch.

Steampunk Tower 2 arrive le 4 décembre.

Apparition sortira le 13 novembre pour $9.99.

The Witch & The 66 Mushrooms sortira sur Nintendo Switch.

Steel Sword Story S annoncé sur Nintendo Switch.

Inspiré par le livre à succès Pierre The Maze Detective, Labyrinth City est un jeu d’aventure à puzzles dans lequel vous incarnez Pierre, jeune détective à la recherche d’une pierre magique. Parcourez 10 tableaux fantastiques et découvrez de nombreux objets cachés et rebondissements ! Le jeu sortira l’année prochaine sur l’eShop.

Dungeon of Nazarick annoncé sur Nintendo Switch.

Stagehands! arrive aussi sur Nintendo Switch.

STEOS: Sorrow Song of Bounty Hunter arrivera aussi l’année prochaine.

Replica est une nouvelle interactive, jouée via un téléphone et les réseaux sociaux. L’expérience folle d’observer la vie privée de quelqu’un par son téléphone va faire de vous le plus grand patriote de l’Etat.

Ruin of the Reckless est un roguelike/brawler frénétique, de plus en plus difficile à jouer, avec de légers éléments de progression. Jouez avec un(e) ami(e) en co-op local !

Far Out prendra aussi la route de l’eShop.

Speed Limit arrivera l’année prochaine sur Nintendo Switch.

Vous en avez marre des jeux éducatifs qui ne sont rien d’autre que des QCM camouflés? Vous voulez jouer a un super jeu qui vous permettrai d’obtenir des compétences utilisables dans le monde réel? Vous voulez apprendre les Hiragana et Katakana? Vous voulez aider des Kana super mignons à se faire des amis? Dans ce cas, Kana Quest est fait pour vous! Je t’entends déjà te demander «Mais comment ça marche?» Excellente question! En japonais, chaque unité phonologique correspond à ce qu’on appelle un Kana. Les Kana qui partagent des sons se connectent et deviennent amis. Quand tous les Kana d’un niveau sont reliés entre eux, il sera complété.

Metal Mind est annoncé sur Nintendo Switch.

The Adventures of Zoz est aussi confirmé lors fr l’INDIE Live Expo II.

Dans le même show, Booth: A Dystopian Adventure s’est confirmé aussi sur Switch.