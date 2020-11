Grasshopper annonce une compilation de deux jeux sur Nintendo Switch

Alors qu’on profite enfin de No More Heroes 1 et 2 sur Nintendo Switch, The Silver 2425 est annoncé aujourd’hui, pour une sortie au Japon début d’année prochaine, c’est un compilation qui comprend The Silver Case et sa suite, The 25th Ward: The Silver Case.

Ces jeux ont déjà été localisés et sortis sur la PlayStation 4 et PC, la version Nintendo Switch de Playism devrait être lancée au Japon le 18 février prochain pour 6 578 yens. Une sortie chez nous, ou aux États-Unis , n’a pas encore été confirmée.