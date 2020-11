La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Fuser, Maid of Sker, Morbid, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Toujours bon à savoir, pour avoir des cartes eShop en promotions, n’hésitez pas à aller chez notre partenaire eneba.

Five Dates – 10.1GB

Fuser – 5.7GB

Maid of Sker – 3.7GB

Bus Driver Simulator – 3.0GB

Dreamo – 2.6GB

Beat Me! – 2.2GB

Eldrador Creatures – 1.3GB

Duck Life Adventure – 1.2GB

Slide Stars – 1.2GB

Apparition – 1.1GB

Who Wants to Be a Millionaire? – 992MB

Outbreak – 833MB

Grim Legends 3: The Dark City – 775MB

Accidental Queens Collection – 774MB

Out of Space: Couch Edition – 639MB

Alt-Frequencies – 510MB

Morbid: The Seven Acolytes – 487MB

Steampunk Tower 2 – 425MB

Pure Pool – 421MB

Art Sqool – 395MB

BrainZ – 339MB

Quiplash 2 InterLASHional: The Say Anything Party Game! – 334MB

BrainZ – 306MB

Nine Witches: Family Disruption – 276MB

Area 86 – 233MB

Suguru Nature – 208MB

Party Games: 15 in 1 – 208MB

QV – 202MB

Zombie Blast Crew – 195MB

Life of Boris: Super Slav – 129MB

Zombie’s Cool – 128MB

Super Star Panda – 87MB

Vera Blanc: Full Moon – 63MB

The Explorer of Night – 53MB