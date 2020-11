Need for Speed Hot Pursuit Remastered sur Nintendo Switch, victime d’un patch day one

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Si vous êtes l’heureux propriétaire de Need for Speed Hot Pursuit et êtes parmi les malchanceux encore à l’ADSL, sachez qu’il vous faudra pas moins d’une 15ène d’heures avant de pouvoir jouer correctement à votre jeu. Car oui, une fois n’est pas coutume, la sortie du titre s’accompagnerai d’un patch au premier jour, qui, entre autres choses, améliore la stabilité générale du titre -et donc enlève des bugs ou des baisses de framerate-.

Le dit patch, conduisant à la version 1,01 du titre fait en effet 7GO. Une broutille pour les fibrés, un moindre mal pour ceux en bon VDSL. Une véritable plaie pour tous les autres qui ne pourront même pas profiter du online après une dure journée de travail ou d’école. (puisque le patch apporte aussi des modifications sur celui-ci).

Le jeu n’est pas encore sorti et il s’agit d’un patch partagé via un site tiers et décompressé puis analysé par mp1st.com. Les informations ne sont donc pas officielles, mais semblent néanmoins très sérieuses, voici donc les détails de ce gros correctif qui sera à recharger une fois Need for Speed Hot Pursuit sur Nintendo Switch enfin sortit, ce qui sera effectif ce 13 novembre.