Prince of Persia Remake listé sur Nintendo Switch

Officialisé depuis à peine deux semaines, Prince of Persia – Les Sables du Temps Remake n’était jusqu’alors annoncé que sur PC, Playstation 4 et Xbox One. Il est cependant difficile pour beaucoup d’imaginer que le dernier-né des studios d’Ubisoft ne rejoigne pas le catalogue des Xbox Séries X, Playstation 5 et surtout, la Nintendo Switch.

Ainsi, les rumeurs vont bon train autour du futur Remake : Après des screens de la page du site Uplay (faux ou depuis édités par Ubisoft), après un premier listing de revendeur dont la véracité a été confirmée par un rédacteur de chez Bloomberg, ce sont trois autres revendeurs qui se lancent. Le premier ne parle que de Prince of Persia – Les Sables du Temps Remake sur Nintendo Switch tandis que le second vend aussi en précommande la version PS4 et le troisième quant à lui, propose aussi la version Xbox. Ironique que la seule itération non confirmée soit la seule présente chez les trois revendeurs en question.

Gaming Replay, RTVeuroADG, Ozone.bg

Rebelote aujourd’hui. La version “Switch” est désormais disponible sur deux sites web de boutiques de jeux vidéo grecs. Prince of Persia : The Sands of Time Remake devrait sortir le 21 janvier 2021.

Il est étonnant de constater que le Prince d’Ubisoft n’est pas plus exploité sur ses dernières années, étant l’un des emblèmes de la firme courant début des années 2000. Licence détentrice de plus de 20 millions d’exemplaires vendus. Pour la réciproque, c’est autant que la série dérivée de Rayman : Les lapins Crétins (qui ne prend pas en compte le jeu cross-over Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle, dont le total est attribué à la saga Mario).

Pour la petite histoire, 2010 avait été une année sombre pour la saga du Prince de Perse, avec le très mauvais jeux Prince of Persia : Les Sables oubliés. Ainsi que le tout aussi nanardesque film Prince of Persia : Les Sables du Temps. Assassin’s Creed sorti trois ans plus tôt et tirant du savoir faire acquis sur la saga des sables du temps faisait peser une épée de Damoclès trop pressante. Et ces deux échecs avaient finalement achevé l’estime de la licence auprès du studio.

Bien que souvent portée de manière basique sur PS3, PC, etc. la licence ne reparaîtra dans un jeu semi-original qu’en 2018 via Prince of Persia Escape sur Android. Il n’en fallait visiblement pas plus pour rappeler le potentiel de la saga à Ubisoft.

Espérons qu’ils se rappellent des nombreux jeux exclusifs de la DS sur l’IP en question et qu’ils n’oublient pas Nintendo avec ce prochain jeu ! Ou plus précisément, cette compilation de jeux, puisqu’il sera possible de débloquer le prince of persia original de 1989 (version Mac du jeu) au cours de l’aventure. Restons dans l’attente du prochain Nintendo Direct qui pourrait nous en dire plus à ce sujet !

Fun fact : Si les lapins crétins sont un spin-off de Rayman, saviez-vous que Assassin’s Creed devait en être un de Prince of Persia ? Son nom aurait d’ailleurs été Prince of Persia : Assassin.