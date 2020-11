Drawn to Life: Two Realms se déroule plusieurs années après la fin de Drawn to Life : The Next Chapter. Retrouvez Mari, Jowee, et tous vos personnages préférés en voyageant aux confins des royaumes de Raposa et de celui des Humains et percez le mystère de l'Ombre. Le jeu de plateformes action-aventure est doté de nombreux jouets exceptionnels, de plus de 100 Batailles d'Imagination et plus de 70 humains et Raposa avec lesquels interagir. Les joueurs peuvent s’amuser avec une myriade de couleurs et des dizaines d'autocollants uniques et ainsi débloquer des heures de personnalisation pour progresser dans leur épopée et sauver le monde de l'Ombre !