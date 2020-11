Famitsu: Top des jeux les plus attendus au Japon du 08/11/2020

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

Sakuna : Of Rice and Ruin

C’est une actualité hebdomadaire existante depuis des lustres au Japon et que l’on vous partage aujourd’hui. Famitsu ne se contente pas uniquement de livrer des chiffres de ventes de console ou des pages d’actualités sur les jeux à venir sur l’archipel. Chaque semaine, la rédaction japonaise partage également un top des attentes au Japon. Il est probable que vous soyez curieux des Tendances Japonaises. Peut être allez-vous reconnaitre un top à votre image ou quelque chose à l’exacte opposé. Il peut être intéressant de constater ce qui constitue la hype du public Japonais comparativement à celui de nos joueurs Français. Voici sans plus tarder le top des attentes des lecteurs Famitsu du 8 Novembre 2020. Notez que ce top n’est basé que sur un échantillon de lecteur et qu’il ne s’agit pas de penser que tous les joueurs japonais s’y accordent.

Un top 30 avec 14 jeux Switch.

Monster Hunter Rise, prévu pour le 26 Mars 2021, ferme le podium du classement.

Zelda BotW 2, Shin Megami Tensei V et Bayonetta 3 sont dans le top 10 sans qu’aucune réelle information aient filtré

En jeu Tiers, Sakuna semble plus faire de l’œil dans sa version Switch que PS4. Inversement pour Atelier Ryza 2.

Certains noteront la présence de New Pokemon Snap dans le classement, tandis que Monster Hunter Stories 2 ferme les attentes Switch.

Voici selon le magazine, les plus grandes attentes du moment:

1. [PS4] Tales of Arise – 657 votes

2. [PS4] Cyberpunk 2077 – 549 votes

3. [NSW] Monster Hunter Rise – 511 votes

4. [PS5] Resident Evil Village – 416 votes

5. [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 – 403 votes

6. [PS5] Final Fantasy XVI – 400 votes

7. [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity – 382 votes

8. [NSW] Shin Megami Tensei V – 347 votes

9. [NSW] Bayonetta 3 – 313 votes

10. [NSW] Bravely Default II – 300 votes

11. [NSW] Momotaro Densetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 288 votes

12. [PS4] Atelier Ryza 2 – 286 votes

13. [NSW] Ushiro – 272 votes

14. [NSW] Rune Factory 5 – 265 votes

15. [NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin – 242 votes

16. [PS4] Dragon Quest XI S – 230 votes

17. [NSW] Derby Stallion – 223 votes

18. [PS5] Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 199 votes

19. [PS5] Pragmata – 194 votes

20. [PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan – 191 votes

21. [PS4] Sakuna: Of Rice and Ruin – 175 votes

22. [NSW] New Pokemon Snap – 156 votes

23. [NSW] Atelier Ryza 2 – 151 votes

24. [PS4] Elden Ring – 127 votes

25. [PS4] The Idolmaster: Starlit Season – 119 votes

26. [PS4] Assassin’s Creed Valhalla – 111 votes

27. [PS4] R-Type Final 2 – 98 votes

29. [PS4] Anonymous;Code – 90 votes

29. [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – 76 votes

30. [PS5] Assassin’s Creed Valhalla – 69 votes