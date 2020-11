Ancestors : The Humankind Odyssey listé, en boite, sur Nintendo Switch !

Si vous ne connaissez pas Ancestors : The Humankind Odyssey, sachez qu’il s’agit du dernier bébé de Patrice Désilets, directeur créatif et l’un des principaux acteurs du succès qu’est Prince of Persia : Les sables du temps. Il aura aussi travaillé sur de nombreux Assassin’s Creed avant d’être remercié par Ubisoft et fondé son studio. Maintenant à la tête d’un petit studio de 35 personnes, son jeu aux ambitions triple A paru fin Aout 2019 avait été accompagné de quelques interview du Monsieur. S’il exprimait déjà vouloir s’attarder correctement sur les versions consoles, qui paraîtraient quelques temps plus tard. Sans fermer la porte à une crevaison pour l’hybride de Nintendo, bien au contraire :

«Pour le moment, nous nous concentrons sur la fin du jeu dans 10 jours, puis nous devons passer – hehe, drôle – à la PS4 et à la Xbox One. De toute évidence, nous sommes 35 [personnes] qui font de notre mieux. Ces [plates-formes] sont des SKU différents, mais ce serait certainement une possibilité dans le futur, mais pour le moment, ce n’est pas prévu. Je pense que ce serait une belle aventure de vivre l’odyssée sur un appareil portable. Nous verrons.”

Source.

Aujourd’hui, du moins il y a quelques jours, plus d’un an après ses déclarations : C’est le revendeur GameWare qui liste, parmi d’autres jeux, Ancestors: The Humankind Odyssey sur Nintendo Switch. Qui plus est en boite ! On demande à voir comment rendra un jeu aussi réussi une fois sur la console hybride si tout ce confirme bien. Bien que les étoiles semblent alignées, il ne s’agit encore que d’une rumeur tant que rien n’est officialisé !

Qu’est-ce que Ancestors ? Il s’agit d’un jeu où vous contrôlez un hominidé d’il y à environ 10 millions d’années, votre objectif ? Faire évoluer et survivre votre lignée dans un open world ou la survie et l’adaptation seront d’importance capitale. Le jeu mêle donc aventure, exploration, stratégie et survie.