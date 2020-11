Réalisez vos rêves et devenez DJ : Fuser est disponible maintenant

Téléchargez la dernière évolution de jeu musical sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One

FUSER™, la dernière évolution de jeu vidéo musical qui donne aux joueurs le contrôle sur la musique, est désormais disponible en téléchargement sur PC, PlayStation®4, Nintendo Switch, et Xbox One. Développé par Harmonix, les créateurs de Rock Band™ et Dance Central™, et publié par NCSOFT, FUSER incite les joueurs à combiner des éléments des titres internationaux les plus populaires. Pour plus d’informations, comprenant la liste complète de plus de 100 chansons et les 25 premières chansons disponibles en contenu téléchargeable, visitez le site officiel du jeu.

Ouverture du festival : Apprenez à maîtriser la scène en mode Campagne : une série de défis vous attend afin de débloquer de nouvelles chansons et d’acquérir les compétences pour créer les meilleurs mixes.

Explorez votre style : Perfectionnez votre performance DJ ultime en mode Freestyle : aucune limite de temps, aucun défi, il s’agit juste de vous, de la musique, et des milliers de fans déchaînés.

Votre sens de la mode : L’individualité est la clé pour devenir la tête d’affiche de tout festival. Débloquez et personnalisez vos looks avec de nouvelles tenues, des casques hors du commun, des tattoos et de la peinture corporelle. Mais ça ne s’arrête pas ici, la scène est elle aussi personnalisable avec des effets visuels, pyrotechniques, et bien plus encore.

Faites-vous un nom : FUSER vous permet de collaborer avec des amis ou affrontez d’autres joueurs en mode Multijoueur. Travaillez ensemble et créez des mixes géniaux ou bataillez pour voir qui peut faire la meilleure performance de DJ.

À l’échelle mondiale : Le plus merveilleux dans la création d’un mix ? Le partager avec le monde entier. FUSER permet aux joueurs de partager des vidéos de leurs mixes en jeu et sur les réseaux sociaux populaires.

FUSER est la célébration ultime de la culture des festivals de musique, plaçant les joueurs au centre de la scène du plus grand festival de musique digital et leur permettant de créer des mixes originaux à partir des éléments rythmiques, instrumentaux, vocaux, et électroniques de plus de 100 chansons.