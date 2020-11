Explorez les anciennes ruines accompagné de FI dans Atelier Ryza 2 : Les légendes oubliées et le Secret de la Fée

Quels secrets découvriront Ryza et son compagnon poilu dans les profondeurs des ruines ?

KOEI TECMO Europe et le studio GUST sont heureux de dévoiler plus de détails sur le gameplay et sur les personnages d’Atelier Ryza 2 : Les légendes oubliées & le secret de la Fée. Ce 22ème opus, issu de la saga Atelier, sortira le 29 janvier 2021 sur Nintendo Switch™, Steam®, PlayStation®4, et en digital sur PlayStation®5. Ce JRPG émouvant suivra Ryza et ses amis tandis qu’ils se lancent dans une toute nouvelle quête afin de découvrir les secrets cachés des ruines anciennes, ainsi que la vérité des légendes oubliées au sein de la capitale royale. Atelier Ryza 2 réintroduit des sous-titres français pour la première fois depuis plus de dix ans !

Adorable et énigmatique, Fi est la créature qui rejoint Ryza dans son aventure. Ryza et Fi deviennent rapidement incroyablement proches. Leur lien s’endurcie au fur et à mesure qu’ils apprennent à vivre ensemble. Tandis que Fi continue de grandir, Ryza réalise que la créature possède un mystérieux pouvoir. Ryza l’emmène explorer les anciennes ruines, et lorsque Fi se comporte comme s’il souhaitait aller plus loin dans l’obscurité, l’équipe découvre un cristal brillant qui semble avoir une véritable signification pour le nouveau meilleur ami de Ryza.

Tandis qu’ils explorent les ruines, Ryza et Fi tombent sur Empel et Lila, qui avaient initialement aidé Ryza dans sa précédente aventure, trois ans auparavant. Empel est la personne qui a enseigné l’alchimie à Ryza, alors que Lila reste l’une des guerrières les plus féroces de cette contrée. Ils continuent ainsi leurs recherches en quête de « quelque chose de spécial » caché dans ces ruines. Ce qu’ils recherchent pourrait-il aider Ryza et Fi à en apprendre plus sur les secrets des légendes oubliées ?

En plus d’une liste de personnages élargie, Ryza sera également soutenue dans son aventure par ses compagnons Punis. Ces créatures aux allures de blob peuvent être envoyées dans des voyages de collecte, et seront désormais capables de monter de niveau, ce qui facilitera la découverte d’objets rares à transmettre à Ryza. Notre héroïne pourra ensuite utiliser ces items pour décorer l’intérieur de son atelier. En changeant la décoration comme les murs ou le sol, Ryza sera maintenant capable d’influencer certains effets spéciaux, y compris la probabilité d’avoir un temps ensoleillé.

Les premiers détails concernant le Season Pass ont également été dévoilés, notamment les 12 packs de DLC à venir. Ces prochains DLC incluront des costumes « maillots de bain », de nouvelles recettes, le territoire additionnel du château de Keldorah, la zone de difficulté élevée de Flame Sun Island, et le pack Gust Extra BGM.

De plus, Les joueurs se procurant d’Atelier Ryza 2 : Les légendes oubliées & le secret de la Fée durant les deux premières semaines qui suivent sa sortie, bénéficieront d’un code bonus afin d’obtenir un set de costume Summer Fashion. Les joueurs ayant conservé leur sauvegarde d’Atelier Ryza 2 : Les légendes oubliées & le secret de la Fée pourront débloquer le set de costumes classiques, y compris les tenues de Ryza et ses amis du précédent opus.