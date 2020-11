Réveillez votre cerveau : Professeur Rubik’s Entraînement Cérébral est disponible en Europe !

Testez l’agilité de votre cerveau, seul ou à plusieurs !

Paris, 12 Novembre 2020 – Remuez vos méninges ! Le jeu Professeur Rubik’s Entraînement Cérébral, est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC/Mac en Europe ! Ce programme d’entraînement inédit, inspiré du célèbre Cube aux faces colorées, propose 22 mini-jeux et 4 modes « puzzle-game » complets à la difficulté progressive : de quoi développer pleinement ses capacités intellectuelles et pouvoir défier vos proches sans peur ! Ce titre sortira dès le 24 novembre 2020 aux Etats-Unis .

Professeur Rubik’s Entraînement cérébral permet à chacun de mettre à l’épreuve ses cellules grises à son rythme, tout en s’amusant. En participant à un entraînement dédié, riche et complet, les joueurs pourront stimuler chaque fonction de leur cerveau grâce à divers mini-jeux : mémoire, lettres, agilité, concentration ou encore calcul et spatialisation… Tout un programme !

Et parce que la motivation est la clé vers le succès, un coach d’exception sera présent quotidiennement pour vous épauler. Le « Professeur Rubik », inspiré du formidable inventeur du Rubik’s® Cube Ernὄ Rubik, saura vous guider et surtout rendre votre expérience de jeu aussi amusante que captivante. Vous constaterez rapidement qu’un entraînement régulier peut apporter de réels progrès !

Et n’hésitez pas à défier vos proches !

En solo ou en multijoueur, relevez des dizaines de défis. Entre séries d’activités en temps limité ou puzzles plus complexes à résoudre, choisissez votre rythme d’entraînement :

Jouez intelligemment . En mode solo, accomplissez un test quotidien pour suivre votre progression. Saurez-vous atteindre les 100% de votre puissance intellectuelle ?

. En mode solo, accomplissez un test quotidien pour suivre votre progression. Saurez-vous atteindre les 100% de votre puissance intellectuelle ? Défiez vos proches et vos amis dans des parties animées, colorées et conviviales ! Vous avez toujours voulu savoir qui d’entre vous possède le cerveau le plus rapide ? Vous aurez enfin la possibilité de le savoir, grâce au mode multijoueur. Pas de panique : la diversité des mini-jeux proposés permettant de faire appel à différentes capacités cérébrales donnera sa chance à tout le monde de démontrer ses facultés !

Redonnez dès aujourd’hui des couleurs à votre cerveau !

***

Professeur Rubik’s Entraînement Cérébral s’ajoute au catalogue du label « Microids Life », consacré aux expériences de jeu pour toute la famille et tous les profils de joueurs. Il rejoint ainsi d’autres titres, tels que Réussir : Code de la Route et ceux de la gamme My Universe, conçus pour enrichir et améliorer le quotidien de chacun.