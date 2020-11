Need for Speed : Hot Pursuit Remastered disponible sur Nintendo Switch

Foncez à plein régime des deux côtés de la loi face à une concurrence acharnée avec des graphismes améliorés, tous les contenus téléchargeables principaux et le révolutionnaire Autolog

REDWOOD CITY, Californie – le 13 novembre 2020 – Criterion Games, en collaboration avec Stellar Entertainment, a annoncé la sortie de Need for Speed™: Hot Pursuit Remastered sur PlayStation®4, Xbox One et PC le 6 novembre. Les joueurs sur Nintendo Switch™ peuvent quant à eux revivre le frisson de la poursuite et l’adrénaline de l’évasion dès aujourd’hui. Grâce à l’inédite compétition multijoueur et asynchrone multi-plateformes, Need for Speed : Hot Pursuit Remastered relance le révolutionnaire Autolog, permettant aux joueurs de se connecter, de comparer leurs performances et de s’affronter entre amis. En plus des graphismes améliorés, le jeu comprend les meilleures supercars, tous les contenus téléchargeables principaux (pour 6 heures de jeu et plus de 30 défis supplémentaires), une expérience de carrière de flic et de pilote mise à jour, de nouvelles options pour le mode photo et plus encore.

« Chez Criterion, nous avons toujours pensé que les jeux étaient plus amusants entre amis. Nous avons donc mis la compétition sociale au cœur de l’expérience et sur le devant de la scène », a déclaréMatt Webster, directeur général de Criterion Games. « Le retour de Need for Speed Hot Pursuit a été un véritable plaisir pour nous. Remastériser ce titre emblématique nous a permis de revisiter des concepts fascinants basés sur d’anciennes technologies et de les recréer avec de nouveaux talents, des technologies modernes et de nouvelles perspectives. Avec cette nouvelle version, nous proposons plus d’interactions que jamais, car les joueurs peuvent se connecter et s’affronter sur n’importe quelle plateforme. Ce sera très divertissant de voir à quel point le niveau de compétition sera relevé pour nos fans et les nouveaux joueurs. »

Sur les routes sinueuses de Seacrest County, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered vous plonge dans l’action des deux côtés de la loi. Interceptez les suspects avec des voitures de flics équipées d’armes tactiques ou rééquilibrez la balance avec des contre-attaques et des manœuvres défensives dignes des pilotes d’élite. Le mode multijoueur permet aux joueurs de lancer une carrière solo ou d’affronter leurs amis pour remporter des Primes et débloquer de nouvelles voitures, armes et équipements. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered offrira un voyage nostalgique aux joueurs grâce à l’intégration fluide de modes plébiscités dans le jeu, comme Armé et Dangereux et Lamborghini Indomptables. De plus, le jeu intégrera de tout nouveaux succès, des couleurs de voitures inédites, moins d’arrêts brutaux, un mode photo mis à jour, des habillages (post-lancement) et de nombreuses améliorations qualitatives qui créent une expérience encore plus complète.

Avec des défis instinctivement proposés en fonction des résultats, le système dynamique Autolog de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est alimenté par la compétition en un-contre-un et sa compatibilité avec la synchronisation multi-plateformes. Les joueurs peuvent non seulement s’affronter sur n’importe quelle plateforme, mais ils peuvent aussi suivre et étudier les performances de leur meilleur ennemi, entraînant ainsi rivalités amicales et victoires calculées.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered redonne vie au Need for Speed™ original de Criterion, un titre encensé par la critique qui a remporté le prix du Meilleur jeu de course aux Games Critics Awards en 2010 et le prix du Meilleur jeu multijoueur aux British Academy Video Games Awards en 2011. Le jeu est désormais disponible pour 39,99 € sur PlayStation®4, Xbox One et Nintendo Switch, et 29,99 € sur Steam et Origin.