This War of Mine fête ses 6 ans: 2 Extensions sur Nintendo Switch et 48H Gratuit sur PC

This War of Mine

Le 14 Novembre 2014, sortait officiellement un petit jeu indé’ : This War of Mine. Pas vraiment attendu, il fut un véritable succès de vente et d’estime qui lança « 11 bit studios » sur la scène des très bons. Suivrons ensuite le tout aussi estimé « frostpunk » qui repris à sa sauce le succès Francophone qu’est Northgard.

Le jeu gratuit sur PC

Si on vous en parle aujourd’hui, ce n’est pas sans raison puisque pour fêter le sixième anniversaire du titre mais aussi en quelques sorte la naissance du studio sur la scène internationale : sont annoncées deux choses. La première et non des moindres : le jeu sera gratuit 48h sur Steam. Sans plus de précision, on se doute cependant que ce sera comme toujours sur cette plateforme : vous aurez 48h pour le télécharger, et le finir. Passer le week-end, il faudra passer à la caisse.

Retrouvez This War of Mine sur Steam, gratuit du 14 au 15 novembre. Pour rappel, il s’agit d’un jeu de survie et gestion qui prend à contre-pied les jeux du genre pour nous plonger dans une semi-narration sombre et immersive.

Deux Extensions débarquent sur Switch

Ensuite, plus intéressant pour nous autres aficionados de la Nintendo Switch : L’arrivée des deux derniers DLC’s sur la console hybride de Nintendo. Ce sont deux extensions, en effet l’épisode 2 : The last broadcast et l’épisode 3 : Fading Embers qui seront de sortie.

This November marks the 6th anniversary of a title that helped us make its mark on the gaming market. We’re celebrating the occasion with a free weekend on #Steam, Complete Edition update on #Switch, and a special discount on both platforms. 📑 Read more: https://t.co/GC0KqmHvIx pic.twitter.com/KpZTB4hsJe — 11 bit studios (@11bitstudios) November 13, 2020

Particulièrement d’actualité avec la sortie du film complotiste « Hold-Up », la première des deux extensions nous plonge à la place d’un opérateur radio solitaire explorant le rôle de la vérité dans une période de désespoir, quand au second il nous met dans le rôle d’une jeune fille qui doit décider entre la survie d’un homme ou son héritage culturel. Particulièrement adapté à certains discours en période d’attentats, il ne faut cependant y voir aucun lien entre ses histoires récentes en France et dans le monde et avec l’arrivée de ses DLC’s puisqu’ils sont déjà présents sur Steam depuis 1 et 2 ans. L’épisode 2 était d’ailleurs sortit un certain 14 novembre 2018 et fête donc son second anniversaire dès demain.

Il est important de préciser que ses deux DLC’s sont compris dans la complète édition présente sur l’eShop de Nintendo au tarif coutumier de 39,90€, et bénéficie jusqu’au 16 novembre d’une réduction de 75%, rendant le prix à seulement 9€99 ! La complète Édition en boite ne fera donc pas exception et vous permettra d’user de ses DLC’s sans débourser un centime de plus.

Une bonne nouvelle pour un titre d’exception dans la sphère vidéoludique.

Bon Anniversaire This War of Mine !