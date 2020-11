Zarude, le Pokémon fabuleux arrive dans un nouveau film animé Pokémon, une extension du JCC Pokémon et dans les jeux vidéo

The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui que Zarude, le Pokémon fabuleux, sera la star du prochain film animé Pokémon, le film : Les secrets de la jungle et de la nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner disponible dès aujourd’hui. Il sera également disponible dans les jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.

Bande-annonce de Pokémon, le film : Les secrets de la jungle

The Pokémon Company International a révélé la bande-annonce du nouveau film animé, Pokémon, le film : Les secrets de la jungle. Les fans auront le plaisir de découvrir ce film en 2021. Les Dresseurs peuvent regarder la bande-annonce officielle de Pokémon, le film : Les secrets de la jungle sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.

Ce 23e film animé , Pokémon, le film : Les secrets de la jungle retrace l’histoire de Koko, un jeune garçon élevé par des Pokémon. Des liens d’un nouveau genre entre les humains et les Pokémon sont sur le point de se former. Nichée au cœur de la jungle, loin de toute civilisation, la Forêt d’Okoya est un paradis Pokémon impénétrable régi par des règles très strictes. C’est dans cette jungle que vit Koko, un jeune humain élevé tel un Pokémon par Zarude, le Pokémon fabuleux. Il grandit en pensant être un Pokémon. C’est alors qu’il rencontre Sacha et Pikachu, et se fait son tout premier ami humain. Est-il vraiment un Pokémon ? Ou bien est-il humain ? Quand la Forêt d’Okoya est menacée, les liens entre les Pokémon et les humains, mais aussi l’amour entre un parent et son enfant, sont mis à l’épreuve.

Nouvelle extension Épée et Bouclier – Voltage Éclatant du JCC Pokémon

Zarude fera également son entrée dans le JCC Pokémon avec la nouvelle extension Épée et Bouclier – Voltage Éclatant de The Pokémon Company International. L’extension est disponible dans les magasins participants du monde entier.

Vous découvrirez dans Épée et Bouclier – Voltage Éclatant un nouveau type de cartes : les Pokémon Magnifiques. Vous retrouverez des Pokémon légendaires et fabuleux dont les illustrations aux couleurs éclatantes de l’arc-en-ciel et aux détails brillants sortent du cadre. Ces cartes sont également marquées d’un symbole de rareté spécial. L’extension complète comprend 6 Pokémon Magnifiques, 6 Pokémon-VMAX (dont Pikachu-VMAX, Astronelle-VMAX et Monthracite-VMAX sous leur forme Gigamax), 11 Pokémon-V, 13 cartes Pokémon-V entièrement illustrées et plus encore !

Ce n’est pas tout ! Dès aujourd’hui, les Dresseurs en France pourront recevoir une carte promo de Ronflex ainsi qu’un poster avec la liste des cartes pour tout achat de produits du JCC Pokémon d’un montant total de 20 € sur le site Web de PicWicToys : picwictoys.com (dans la limite des stocks disponibles).

Zarude sera bientôt disponible dans le jeu vidéo

Pour fêter l’arrivée de Zarude dans Pokémon, le film : Les secrets de la jungle et dans le JCC Pokémon, les Dresseurs pourront obtenir un code de distribution pour recevoir Zarude dans leur jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier en se rendant sur le site Web de Micromania. Offre sans obligation d’achat valable du 13 novembre au 13 décembre 2020 dans la limite des stocks disponibles.

Vous trouverez ci-dessous les informations sur le Zarude que vous recevrez dans Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier. Il n’apparaîtra pas dans le jeu de manière traditionnelle.