12 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch dont 3 gratuits sous conditions

On commence avec S.N.I.P.E.R. Hunter Scope qui arrive sur Nintendo Switch le 19 novembre, et il sera gratuit pour les joueurs ayant déjà Urban Flow ou Paratopic.

Qubic Games a annoncé non pas un, mais deux jeux différents pour une sortie prochaine sur Nintendo Switch. Le Zombie Blast Crew et le Stencil Art sont tous deux disponibles depuis hier. Les deux jeux sont gratuits si vous avez déjà des jeux de l’éditeur dont la liste n’a pas été encore fournie.

L’infection a commencé il y 11 mois. Tout le monde a fui en panique. Les zombies ont envahi nos villes, nos bâtiments, nos maisons. Maintenant, nous dormons dehors pendant qu’ils errent dans nos rues. Nous avons attendu l’armée, et l’armée n’est pas venue, alors nous avons pris les armes. Nous avons attendu un héros, et personne n’est venu, alors nous avons pris notre courage à deux mains. Nous ne voulons plus attendre. Allez-vous nous mener dans ce combat apocalyptique ? Nous avons formé des petits groupes, pour reprendre nos immeubles et repousser leurs maudits squatteurs. Nous déclarons officiellement qu’à partir d’aujourd’hui, notre ville est une Zone Zéro Z. Nous sommes le Zombie Blast Crew. Avant tout, nous devons organiser les hommes et le matériel. Un héros ne peut vaincre sans son épée – aucun membre de notre équipe ne se rendra sur le terrain sans son arme. Un groupe de morts-vivants s’est formé ? Karen et son lance-flammes s’en occupent. Besoin de garder vos distances avec certains zombies ? Le fusil d’assaut de Michael ou la mitrailleuse de Javier pourraient être un meilleur choix. Prenez les bonnes décisions avec vos connaissances et l’expérience que vous obtenez. Et n’oubliez pas certaines choses essentielles. Emportez-vous un kit de soins ? Des grenades ? De la nourriture ? Ne vous précipitez pas, il vaut mieux être préparé. Et n’oubliez pas de peaufiner vos compétences – augmenter de niveau vous aidera à mieux tirer.

Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait d’être artistique et de peindre un chef-d’œuvre épique? Maintenant, vous pouvez tout découvrir en toute simplicité! Remplissez des centaines d’objets différents – placez simplement le pochoir et vaporisez. Obtenez le pochoir suivant et coloriez-le. Enfin, supprimez-les tous et révélez votre œuvre d’art. Créer votre collage n’a jamais été aussi satisfaisant. Détendez-vous, illustrez et créez des images. Tant de graphismes satisfaisants à explorer! Amusant et facile à ramasser et sans gâchis avec un spray! Serez-vous le premier à tous les colorier?

Unreal Life arrive le 19 novembre sur la boutique en ligne de la console hybride.

This is the story of a girl who lost her memories, traveling with an AI traffic light.

Coming out on November 19th, 2020, on Nintendo Switch™. pic.twitter.com/jKxDfo9Uth — hako 生活 (@clrfnd) November 13, 2020

Brawl Chess arrivera le même jour, sur l’eShop toujours.

Êtes-vous prêt à devenir un champion? Choisissez votre héros et défiez les autres joueurs dans ce jeu familial avec un style cartoon animé. Entraînez votre cerveau et créez des liens avec vos proches en même temps. Dans ce monde fantastique, l’un des héros courageux mène votre armée d’échecs à la victoire. Les visuels de dessin animé rendent le jeu accessible à tous. Que se passe-t-il ici! Les flèches volent au-dessus des têtes et les épées se brisent dans le feu de la bataille. Ou peut-être préférez-vous les échecs classiques? Vous pouvez toujours changer vos pièces en pièces traditionnelles. Brawl Chess relie les générations dans un mode multijoueur, mais un seul joueur plaira également aux joueurs de tous âges. Il existe 5 niveaux de difficulté. Le premier est idéal pour les enfants à apprendre. Le cinquième convient aux vétérans d’échecs qui recherchent un défi sérieux.

Bonkies est un jeu coop festif de construction à jouer entre amis ! Réunis tes macaquollègues, enfile ton jetpack à bananes et ton bras-robot et crée des bâtiments fous dans tout le cosmos, pour la gloire des singes ! Deviens championzé de la construction spatiale ! le jeu est annoncé pour le début 2021 sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Tiny World Racing arrive le 27 novembre au prix de $3.99 / €2.99 / £2.69. Une remise de lancement est prévue, le titre ne coûtera que 1,99 $ / 1,49 € / 1,34 £.

Anabasis a annoncé qu’ils allaient proposer le jeu d’aventure Liar Trick -Psychological Crime Mystery- sur Nintendo Switch.

Grisaia Phantom Trigger 05 sur Nintendo Switch sera disponible le 19 novembre sur le Nintendo eShop à un prix de 14.99€.

Quelques années après la lutte sans merci de Yuuji Kazami, une nouvelle génération de filles se réunit à l’académie Mihama, devenue entre temps une école d’entraînement pour des élèves aux talents particuliers. Se déroulant dans le même monde que The Fruit of Grisaia, ce cinquième épisode voit débarquer des personnages inédits qui insufflent un nouveau souffle à cette toute nouvelle série.

Vous vous réveillez au milieu d’un vaisseau spatial en ruine… Vous êtes au fond de l’océan ! L’Ordinateur de bord insiste pour vous assigner une tonne de tâches, afin de réparer le vaisseau. En plus, il dit que vous n’êtes… qu’un Clone ? Préparez-vous pour cette TopView Puzzle-Adventure ! Professor Lupo: Ocean sortira en décembre pour $4.99 / €3.99 / £3.99. Il sera disponible en pack avec Professor Lupo and his Horrible Pets pour $15.99 / €15.99 / £15.99.

Vous vous réveillez au milieu d’un vaisseau spatial en ruine, où tout prend l’eau… Vous êtes au fond de l’océan ! L’Ordinateur de bord insiste pour vous assigner une tonne de tâches, afin de réparer le vaisseau. En plus, il dit que vous n’êtes… qu’un Clone ? L’aventure commence à peine ! Bienvenue dans Professeur Lupo : Océan, l’épilogue de la saga Professeur Lupo et ses horribles bestioles. À la fin du premier volet, nos héros n’étaient qu’au tout début d’une très longue aventure. Cinq mille ans plus tard, la Station spatiale a atteint sa destinée. Comment la station s’est retrouvée sous l’eau et qu’est-il arrivé à son équipage ? Ce sera à Clone, notre nouvelle héroïne, de le découvrir. Professeur Lupo : Océan est un jeu en 2D de puzzle-aventure dans lequel l’histoire joue un rôle clé. Nous nous basons sur le gameplay du premier jeu en y ajoutant un nouvel élément : l’eau. Cet élément sera fondamental, et interagira avec toutes les parties du jeu.

Entergram a annoncé Jinki Resurrection, Kiniro Loveriche Golden Time, et Kiniro Loveriche pour une sortie sur Nintendo Switch en 2021.

Jinki Resurrection met en vedette Ryouhei qui commence l’histoire en se réveillant dans un hôpital, pour découvrir qu’il a perdu tous ses souvenirs. Le jeu vous voit conduire à Kyoto et essayer de retrouver vos souvenirs, où vous commencez à vivre avec trois filles (Aoba, Akao et Kanae) qui font partie de l’organisation des anges. Vous rencontrez également les “Jinki”, qui sont de grands robots humanoïdes. Jinki Resurrection sort au Japon le 25 février pour Switch et PS4, au prix de 7 260 ¥ pour l’édition physique standard, 6 600 ¥ pour le numérique et 11 000 ¥ pour l’édition limitée.

Kin’iro Loveriche a lieu au pensionnat de la Noble Private Academy où les élèves apprennent également à être dignes. Cette année, la princesse Sylvia, originaire du petit pays scandinave de Sortilège, est invitée à l’école. Ouro attire l’attention de la princesse sur les incidents qui se succèdent et qui le voient battu et placé dans une chambre du dortoir des filles. Kin’iro Loveriche est déjà disponible sur PS4 et Vita et sera lancé sur Switch le 25 mars, au prix de 6 600 ¥ pour l’édition physique standard, 6 050 ¥ pour le numérique et 11 000 ¥ pour l’édition limitée.

Kin’iro Loveriche -Golden Time- est un fan-disc du jeu original Kin’iro Loveriche qui ajoute des histoires pour chacune des cinq héroïnes du jeu ainsi que de nouveaux parcours pour Ayaka et Caminal. Kin’iro Loveriche -Golden Time- sort au Japon le 25 février pour Switch et PS4, au prix de 6 600 yens pour l’édition physique standard, 6 050 yens pour l’édition numérique et 11 000 yens pour l’édition limitée.