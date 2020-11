Le plein de nouvelles promotions sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US.

Abzu – $1.99 (prix de base $19.99)

Ageless – $8.99 (prix de base $14.99)

Away: Journey to the Unexpected – $5.09 (prix de base $16.99)

Black Future ’88 – $7.99 (prix de base $19.99)

Blasphemous – $12.49 (prix de base $24.99)

Boreal Blade – $1.99 (prix de base $19.99)

Brawlout – $7.99 (prix de base $19.99)

Bridge Constructor Portal – $5.99 (prix de base $14.99)

Candle: The Power of the Flame – $4.99 (prix de base $19.99)

Cel Damage HD – $2.49 (prix de base $9.99)

Detective Gallo – $1.99 (prix de base $14.99)

Dex – $7.99 (prix de base $19.99)

Dimension Drive – $1.99 (prix de base $12.99)

Dragon Ball FighterZ – $14.99 (prix de base $59.99)

Dragon Ball Xenoverse 2 – $9.99 (prix de base $49.99)

Finding Teddy 2: Definitive Edition – $4.99 (prix de base $9.99)

Flashback – $0.99 (prix de base $19.99)

forma.8 – $1.99 (prix de base $9.99)

Gear.Club Unlimited – $9.95 (prix de base $14.90)

Golf With Your Friends – $11.99 (prix de base $19.99)

Hover – $9.99 (prix de base $24.99)

HyperParasite – $3.59 (prix de base $17.99)

Katamari Damacy Reroll – $9.89 (prix de base $29.99)

Kid Tripp – $1.99 (prix de base $3.99)

Letter Quest Remastered – $2.99 (prix de base $11.99)

Lumo – $1.99 (prix de base $19.95)

Moving Out – $14.99 (prix de base $24.99)

Mr Driller DrillLand – $14.99 (prix de base $29.99)

My Memory of Us – $5.99 (prix de base $14.99)

My Time at Portia – $7.49 (prix de base $29.99)

Namco Museum Archives Vol 1 – $11.99 (prix de base $19.99)

Namco Museum Archives Vol 2 – $11.99 (prix de base $19.99)

Naruto: Ultimate Ninja Storm – $9.99 (prix de base $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $9.99 (prix de base $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst – $9.99 (prix de base $19.99)

Nefarious – $3.60 (prix de base $14.99)

Never Give Up – $1.99 (prix de base $14.99)

Nine Parchments – $5.99 (prix de base $19.99)

Nyan Cat: Lost in Space – $4.99 (prix de base $9.99)

Odallus: The Dark Call – $2.99 (prix de base $11.99)

Oddworld: Munch’s Oddysee – $9.99 (prix de base $29.99)

Oddworld: Stranger’s Wrath – $9.99 (prix de base $29.99)

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $11.99 (prix de base $39.99)

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition – $11.99 (prix de base $39.99)

Oniken: Unstoppable Edition – $2.49 (prix de base $9.99)

Overcooked 2 – $12.49 (prix de base $24.99)

Overcooked: Special Edition – $4.99 (prix de base $19.99)

Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $9.99 (prix de base $19.99)

PictoQuest – $5.99 (prix de base $9.99)

Power Rangers: Battle for the Grid – $11.99 (prix de base $19.99)

Quest of Dungeons – $1.99 (prix de base $8.99)

Rad – $9.99 (prix de base $19.99)

Romancing SaGa 3 – $12.17 (prix de base $28.99)

Roman Rumble in Las Vegum: Asterix & Obelix XXL 2 – $8.99 (prix de base $29.99)

Screencheat: Unplugged – $2.59 (prix de base $12.99)

Snakeybus – $5.99 (prix de base $11.99)

Splasher – $4.49 (prix de base $14.99)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $14.99 (prix de base $59.99)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – $14.99 (prix de base $49.99)

Syberia 1 & 2 – $9.79 (prix de base $34.99)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $14.99 (prix de base $49.99)

Tales of Vesperia: Definitive Edition – $14.99 (prix de base $49.99)

The Escapists 2 – $4.99 (prix de base $19.99)

The Escapists: Complete Edition – $2.99 (prix de base $14.99)

The Next Penelope – $2.59 (prix de base $12.99)

The Survivalists – $19.99 (prix de base $24.99)

This War of Mine: Complete Edition – $9.99 (prix de base $39.99)

Toki – $2.95 (prix de base $14.90)

Trine 2: Complete Story – $5.09 (prix de base $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $5.99 (prix de base $19.99)

Trine Enchanted Edition – $4.49 (prix de base $14.99)

Unepic – $2.99 (prix de base $9.99)

Valfaris – $12.49 (prix de base $24.99)

We. The Revolution – $4.89 (prix de base $19.99)

Worms W.M.D – $7.49 (prix de base $29.99)

Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base $19.99)

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $17.39 (prix de base $29.99)

Yono and the Celestial Elephants – $7.99 (prix de base $19.99)

Yooka-Laylee – $9.99 (prix de base $39.99)