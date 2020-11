Top des ventes UK: Call of Duty n’est pas premier, la Ps5 déjà présente avant sa sortie

Assassin’s Creed Valhalla est le jeu physique le plus vendu au cours de l’une des plus grandes semaines de sortie de l’histoire des jeux vidéo au pays d’outre-manche.

Il a remarquablement bien marché, à tel point qu’il a empêché Call of Duty d’être numéro 1 lors de sa première semaine de sortie, une première depuis 13 ans.

C’est un résultat surprenant, même si le jeu viking d’Ubisoft est en vente depuis quelques jours de plus que Call of Duty (il est sorti le 10 novembre, alors que Call of Duty est arrivé le 13 novembre). Cependant, le marché des jeux est très différent cette année en raison du COVID-19, la majorité des ventes de jeux AAA sur Xbox et PlayStation se faisant par voie numérique. Par conséquent, nous ne pouvons pas dire si Assassin’s Creed a été le jeu le plus vendu de la semaine, mais seulement qu’il s’agissait du jeu en boîte le plus vendu. En fait, une déclaration du directeur général d’Activision Blizzard pour la région EMEAA, Anna Malmhake, a affirmé que Call of Duty : Black Ops Cold War “a établi un nouveau record en tant que premier jour de ventes numériques le plus élevé au monde dans l’histoire des franchises”. On sent quand même le damage control.

En termes de ventes physiques, Assassin’s Creed Valhalla a connu une semaine massive, avec des ventes de lancement plus de deux fois supérieures à celles de son prédécesseur : Assassin’s Creed Odyssey. 42% des ventes du jeu ont été réalisées sur PS4, et 18% sur PS5, bien que cette dernière machine ne sorte pas au Royaume-Uni avant la semaine prochaine. Le reste des ventes (40 %) est venu avec la version Xbox. Le jeu a été commercialisé en même temps que les nouvelles consoles sorties cette semaine, les Xbox Series X et S. Cependant, Ubisoft n’a vendu qu’un seul SKU “Xbox” pour couvrir toutes les plateformes, y compris la Xbox One, ce qui signifie qu’il est impossible de savoir exactement pour quelle plateforme Xbox le jeu a été acheté. Call of Duty : Black Ops Cold War a moins bien marché, avec des ventes de lancement en baisse de plus de 64 % par rapport à Call of Duty : Modern Warfare de l’année dernière. 39% des ventes de Call of Duty ont été réalisées sur PS4, 34% sur la version Xbox One, 17% sur le SKU PS5 et 9% sur la version réservée à la Xbox series X|S.

Assassin’s Creed, Call of Duty et le lancement de deux consoles Xbox auraient à eux seuls permis une semaine de sortie importante, mais Sony a également mis ses jeux PS5 à la disposition de ses clients cette semaine (en prévision du lancement de la semaine prochaine, et pour faire chier le concurrent direct surtout), ces jeux ont également enregistré de bonnes performances dans les charts. Le troisième jeu le plus vendu a été le nouveau Spider-Man : Miles Morales, le successeur/Gros Add-on du Spider-Man de Marvel de 2018. Les ventes en boîte de ce nouveau jeu sont inférieures de 56 % à celles de l’original, même s’il convient de noter que Miles Morales n’est pas présenté comme une suite complète de ce jeu, mais plutôt comme un spin-off plus court (et là encore, nous devrons tenir compte de l’impact des ventes numériques). Il est cependant présenté comme l’un des grands jeux de lancement de la PlayStation 5, et 71% de ses ventes ont été réalisées sur la nouvelle console (dont 29% sur PS4). Nous aurons une meilleure idée de ses performances à ses débuts lorsque la PS5 sera lancée au Royaume-Uni la semaine prochaine. Parmi les autres jeux de la PS5 qui figurent au hit-parade, citons Demon’s Souls en sixième position, Sackboy : A Big Adventure en 13ème position et Godfall en 16ème position. Demon’s Souls et Godfall sont uniquement sur PS5, alors que Sackboy a vu 89% des ventes venir sur la version PS5, le reste sur PS4. Là encore, il ne s’agit que de données sur les jeux en boîte uniquement.

Just Dance 2021 se classe 11ème, avec la grande majorité (89%) des ventes sur Nintendo Switch. Le jeu s’est très bien comporté, avec des ventes de lancement supérieures de 133 % à celles de Just Dance 2020 de l’année dernière. Yakuza : Like A Dragon se classe 20ème, avec 65% des ventes sur PS4 et 35% sur Xbox. Enfin, Planet Coaster : Console Edition arrive en 17ème position. Fait remarquable, le jeu s’est vendu à presque autant d’exemplaires sur PS4, Xbox et PS5. Par ailleurs, NBA 2K21 revient en tête du classement avec la version PS5 et Xbox (ventes en hausse de 185 % par semaine). L’édition PS5 a représenté 63% des ventes, dont 14% sur les appareils de la série Xbox. En effet, trois versions spécifiques à la Xbox series X|S sont sorties, Call of Duty (le jeu le plus vendu de la Xbox series X|S), NBA 2K21 (n°2) et Deep Silver’s Maneater (n°3). FIFA 21 passe de la première à la quatrième place après une chute de 24% des ventes, il n’existe actuellement aucune version du jeu pour les nouvelles consoles.

Animal Crossing : New Horizons sur Nintendo Switch passe en 5ème position après une légère baisse de 7%. Et Super Mario 3D All-Stars est classé 7e, malgré une augmentation des ventes de 40 %. Nintendo a lancé une nouvelle campagne de marketing télévisé au Royaume-Uni pour la collection Mario. Watch Dogs : Legion passe de la 2e à la 10e place en raison d’une baisse de 36 % des ventes. Le jeu est amélioré sur les machines Xbox series X|S, et cette semaine, 57% des ventes ont été réalisées avec le SKU Xbox.

Au total, plus de 790 000 jeux en boîte ont été vendus au Royaume-Uni la semaine dernière, soit une augmentation de 96 %. Ils ont généré 36,4 millions de livres sterling au détail au Royaume-Uni, ce qui représente une hausse de 165 %e. Bien que la console ne soit pas encore sortie, les jeux PS5 ont représenté près de 19 % de tous les jeux vendus et près de 25 % des recettes.

Côté hardware, la Xbox series X|S est le nouveau record de ventes pour Microsoft. 155.000 consoles vendues le jour du lancement, devant les 150.000 de la Xbox One (en deux jours). La console subit de forte rupture de stock, et de nombreux joueurs attendent le restock, même si peut de X devraient arriver pour favoriser le modèle S.

Voici le Top 10 du GfK pour la semaine se terminant le 14 novembre :

Last Week This Week Title New Entry 1 Assassin’s Creed Valhalla New Entry 2 Call of Duty: Black Ops Cold War New Entry 3 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 1 4 FIFA 21 2 5 Animal Crossing: New Horizons New Entry 6 Demon’s Souls 6 7 Super Mario 3D All-Stars 3 8 Mario Kart 8: Deluxe 5 9 Minecraft (Switch) 4 10 Watch Dogs: Legion

