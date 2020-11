Le jeu de gestion d’agence spatiale Mars Horizon est disponible maintenant sur Nintendo Switch

– Avec 10% de réduction sur tous les supports –

Londres, le 17 novembre 2020 – The Irregular Corporation ( PC Building Simulator, Murder By Numbers ) et Auroch Digital ( Megaquarium ) sont heureux d’annoncer la sortie de leur jeu de gestion d’agence spatiale, Mars Horizon. Mars Horizon est disponible sur PC, Xbox One, PlayStation®4 (PlayStation Plus) et Nintendo Switch™ au prix de 17,99 €, avec 10% de réduction pendant une semaine sur l’ensemble de ces supports. Sur PlayStation®4, un abonnement PlayStation Plus est nécessaire pour bénéficier de la réduction.

Mars Horizon vous place aux commandes de votre propre agence à l’aube de l’ère spatiale, pour développer votre structure dans le but d’être le premier à atterrir sur Mars. Les joueurs devront gérer la dimension scientifique et technologique, le temps, le soutien du public et, bien entendu, le financement, pour compléter différentes missions et envoyer leurs astronautes dans l’espace. La compétition s’annonce rude avec les autres agences, même s’il est également envisageable de collaborer.

Les joueurs devront maîtriser le gameplay au tour par tour exigeant qui déterminera l’issu de leurs missions, et prendre constamment des décisions critiques : utiliser ses ressources pour réparer une antenne dysfonctionnelle, ou les garder pour une éventuelle fuite d’oxygène ? Peut-être que trois mois supplémentaires de planification auraient évité ce type de problème. Sur quelles technologies privilégier la recherche ? Quels propulseurs construire ? Vaut-il mieux viser la lune d’abord, avant de tenter le voyage jusqu’à Mars ?

Mars Horizon a été développé en coopération avec l’Agence Spatiale Européenne où le personnel, dont les membres de l’équipe ExoMars, a été consulté sur le véritable processus, le planning et l’exécution d’une mission vers Mars. La contribution de l’ESA pour l’exploration de l’immensité spatiale, au nom de l’humanité, se reflète dans la passion et les missions du jeu.

La bande originale de Mars Horizon , qui inclut des bonus exclusifs et des réarrangements, est disponible sur Steam. L’OST est également incluse dans l’ Orbital Edition de Mars Horizon , qui regroupe le jeu et sa bande son avec 15% de réduction.