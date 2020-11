GO Beyond : L’aventure Pokémon GO continue au-delà

Dresseuses, Dresseurs,

Nous avons commencé notre aventure ensemble il y a plus de quatre ans, et Pokémon GO a beaucoup évolué depuis. De l’ajout de combats (Combats de Raid, Combats de Dresseurs et combats de la Team GO Rocket) à la découverte de plus de 600 Pokémon dans le jeu, le monde de Pokémon GO n’a pas cessé de changer et de se développer grâce à d’incroyables mises à jour.

À partir de la semaine du lundi 30 novembre 2020, Pokémon GO ira encore au-delà (GO Beyond). Nous apporterons d’importantes modifications à la façon dont les Dresseurs peuvent changer de niveaux et à l’ajout de Saisons, une nouvelle façon de découvrir des événements dans le jeu. Et ce n’est pas tout ! Les Pokémon découverts à l’origine dans la région de Kalos débarqueront dans Pokémon GO !

Refonte des passages de niveaux bientôt disponible ; élévation du niveau maximum à 50 !

Pour la première fois depuis le lancement du jeu, les passages de niveaux sont rééquilibrés dans Pokémon GO. De nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées et des changements ont été apportés au jeu ces dernières années, et nous les réexaminons pour que les passages de niveaux soient encore plus amusants.

Les Dresseurs ayant déjà atteint le niveau 40 pourront bientôt aller jusqu’au niveau 50 ! Faites partie des premiers à gagner des droits de vantardise en tant que Dresseur de niveau 50, si vous êtes prêt à relever ce défi.

Pour les joueurs qui n’ont pas encore atteint le niveau 40, votre progression sera plus facile qu’avant grâce aux ajustements pour gagner des PX de diverses façons !

En savoir plus here.

Découvrez Pokémon GO autrement avec les Saisons

Nous avons beaucoup appris des événements dans Pokémon GO ces dernières années. Nous avons hâte de mettre en pratique tout ce que nous avons appris dans Pokémon GO : Saisons.

En savoir plus here.

Des Pokémon découverts à l’origine dans la région de Kalos débarquent

Dans Pokémon GO, nous avons pour l’instant découvert des Pokémon découverts à l’origine des régions de Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unys et Galar. À partir du mercredi 2 décembre 2020, nous ferons la connaissance de Pokémon découverts initialement dans la région où les rêves et aventures commencent : Kalos ! Avec l’arrivée récente des Méga-Évolutions dans Pokémon GO, il était temps que les Pokémon originaires de Kalos, la région où les toutes premières Méga-Évolutions ont été découvertes, fassent leur grande entrée.

En savoir plus here.

Événement 12 Jours d’Amitié

Pour vous préparer à toutes ces incroyables nouveautés, vous pourrez bénéficier d’une série de super bonus dès AUJOURD’HUI avec le lancement de l’événement 12 Jours d’Amitié ! Après la sortie de la mise à jour GO Beyond, il y aura également beaucoup à faire en décembre pour vous aider à profiter de toutes les modifications, comme la Journée Communauté de décembre et les événements pour les fêtes !

En savoir plus here.

Depuis 2016, beaucoup de choses ont changé, que ce soit dans le monde réel ou dans Pokémon GO. Cependant, ce qui n’a pas changé est que nous sommes toujours là les uns pour les autres, ainsi que nos Pokémon. Pokémon GO a grandi, tout comme nous, Dresseuses et Dresseurs, en tant que communauté et personnes. Le jeu s’est développé bien au-delà de ce que nous avions imaginé et nous sommes ravis de constater qu’il reste autant apprécié quatre ans plus tard. Cela n’aurait pas été possible sans vous.

Il est maintenant temps d’aller Au-delà, d’où la mise à jour GO Beyond, tous ensemble !

Soyez conscient(e) de votre environnement et suivez les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pokémon GO. Les événements à venir sont susceptibles d’être modifiés. Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, de choisir de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour vous tenir au courant des dernières actualités. Pour connaître les événements dans le jeu et les mises à jour des fonctionnalités, consultez cet article du centre d’aide.

—L’équipe Pokémon GO