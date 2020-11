Le jeu de stratégie pour les enfants Eldrador Creatures est disponible dès demain sur Nintendo Switch!

Le jeu de stratégie pour les enfants Eldrador® Creatures est disponible dès demain !

Paris, le 18 novembre 2020 – Wild River Games annonce la sortie dès demain de son nouveau jeu vidéo « Eldrador® Creatures », un jeu de stratégie dans lequel des créatures mythiques puissantes combattent en tour par tour dans une aventure fantastique dans les mondes de lave, de glace, de pierre et de la jungle. Développé par Independent Arts Software à Hamm en Allemagne, et publié par l’éditeur munichois Wild River Games et Just for Games en France, le jeu est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC dès le 19 novembre 2020.

Destiné aux enfants âgés de 7 à 12 ans, ils y retrouveront les célèbres figurines originales de Schleich sous la forme de personnages de jeu vidéo : même les figurines qui sortiront en 2021 seront déjà disponibles dans le jeu. Des combats captivants aux animations désopilantes stimulent l’imagination des garçons comme des filles, en les invitant à « prendre en main » les figurines d’Eldrador Creatures en dehors de l’écran pour les faire jouer en tour par tour.

Les figurines Schleich comme personnages de jeu vidéo

Independent Arts Software, un studio de développement basé à Hamm en Allemagne, a transposé le scénario en jeu vidéo solo en utilisant des graphismes adaptés aux enfants. Au cours de quatre chapitres, des combats stratégiques mèneront le joueur à travers les différents mondes d’Eldrador. Chacun des mondes est divisé en plusieurs décors de bataille variables (niveaux) que le joueur doit terminer les uns après les autres. Au début de son aventure, le joueur choisit laquelle des quatre factions il souhaite mener. Il continuera ensuite à agrandir et améliorer son équipe de compagnons d’armes mystiques.

Mettez votre humour et votre intelligence à profit pour prendre le contrôle d’Eldrador

Chacune des créatures d’Eldrador possède des forces et faiblesses qui lui sont propres. C’est pourquoi le joueur doit développer des stratégies sur le moment et la manière de déployer un personnage afin d’atteindre son objectif. Par exemple, une créature à distance telle que le dragon de lave cracheur de feu peut attaquer de loin, tandis que les créatures en armure sont particulièrement robustes. Aussi redoutables que ces créatures semblent être, elles n’en sont pas moins drôles. Le squelette de pierre perd ses os, la tortue blindée se retourne et reste coincée le ventre en l’air, et le monstre végétal s’emmêle dans ses propres ronces. Cet univers laisse ainsi place à l’humour grâce aux situations saugrenues et aux dictons comiques qui détendent l’atmosphère dans les combats.

Continuez à jouer avec les classiques et nouveaux produits de Schleich

20 figurines originales Schleich prennent vie dans le jeu. Parmi elles se trouvent les créatures du nouveau monde de la jungle, ainsi que deux figurines qui ne seront pas disponibles à l’achat avant janvier 2021 : la brute de roche et la panthère d’ombre. L’autre nouvelle gamme de Schleich disponible l’année prochaine, Eldrador® Mini Creatures, joue également un rôle décisif dans « Eldrador® Creatures ». Ces mini créatures apportent leur soutien au combat en soignant leurs alliés, en boostant leurs propres attaques ou en affaiblissant les adversaires. Le joueur gagne des mini créatures supplémentaires à chaque combat remporté.

Eldrador® Creatures est un univers créé par Schleich, un fabricant de jouets allemand célèbre pour ses figurines réalistes et robustes. Elles ont pris d’assaut les chambres des enfants à travers le monde entier depuis plus de 85 ans, bénéficiant à leur éducation dans un cadre ludique. Le jeu fantastique Eldrador® Creatures de Schleich porte sur des combats entre créatures provenant de quatre mondes : lave, glace, pierre et jungle. Ils livrent bataille pour un objectif commun : s’emparer de la super arme, une épée magique censée les investir, ainsi que leur monde, d’un grand pouvoir.

« Eldrador® Creatures » est développé par Independent Arts Software à Hamm en Allemagne, et est publié par l’éditeur munichois Wild River Games et Just for Games en France. Parmi les nombreux jeux vidéo développés en commun, ces deux sociétés allemandes ont déjà sorti des licences destinées aux enfants et aux familles telles que « bayala® – The Game » tiré du film et « BIG-Bobby-Car – The Big Race ». « Eldrador® Creatures » a été financé par la fondation allemande « Film- und Medienstiftung NRW ». Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC à partir du 19 novembre 2020.