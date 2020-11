Nintendo dévoile la démo de Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

Prenez une paire de Joy-Con et suivez le tempo ! Réalisez des jabs, des uppercuts, des esquives et bien plus sur des musiques pop entraînantes dans la démo de Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise.

18 novembre 2020 – La démo gratuite de Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise est disponible sur le Nintendo eShop. Réalisez des jabs, des uppercuts et des esquives sur les rythmes de trois morceaux originaux pour marquer un maximum de points. Les joueurs peuvent commencer leur entraînement de boxe quotidien par le mode Séance du jour pour profiter d’un entraînement guidé, ou créer leur propre session à partir de zéro en mode Entraînement libre. Les six coachs originaux du premier jeu Fitness Boxing sont de retour, et ils sont rejoints par trois nouveaux venus : Karen, Hiro et Janice. Ces entraîneurs personnels sont là pour guider et encourager les joueurs pendant leurs sessions d’exercices. En famille ou entre amis, il est possible de faire des entraînements à deux joueurs, chacun utilisant un Joy-Con.

Disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop, la démo de Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise propose les modes Séance du jour et Entraînement libre, jouables en solo ou avec un ami. Préparez-vous pour la sortie du jeu complet le 4 décembre !