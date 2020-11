Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau arrive demain sur Nintendo Switch

19 novembre 2020 – Vivez une aventure qui se déroule cent ans avant The Legend of Zelda: Breath of the Wild avec Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, un nouveau titre disponible vendredi 20 novembre exclusivement sur Nintendo Switch. Découvrez le jeu en action dans sa nouvelle vidéo Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Sortie vendredi ! (Nintendo Switch).

Un siècle avant les événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild survint le Grand Fléau. Hyrule fut plongé dans les ténèbres, dévasté par une force maléfique qui transforma le royaume à jamais. Si le thème du Grand Fléau est abordé dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, les fans n’ont jamais pu découvrir ce qui s’est passé avant cette catastrophe… jusqu’à maintenant.

Dans cet opus, en plus des cinématiques poignantes qui font la part belle aux héros de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le joueur prend part à des combats épiques dans des lieux bien connus d’Hyrule, avant leur destruction. Incarnez des personnages comme Link et la Princesse Zelda, ainsi que d’autres héros désormais bien connus tels que les quatre Prodiges, qui seront jouables pour la première fois.

Fondé sur l’exécution de combos et de capacités spéciales surpuissantes, le gameplay d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est intense et stratégique, idéal pour les joueurs à la recherche d’un jeu d’action explosif et haletant ancré dans l’univers, les graphismes et la bande-son de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Par ailleurs, le titre déroule une histoire riche décrivant les événements, les implications et les moments dramatiques du Grand Fléau. Le joueur aura également la possibilité de contrôler les redoutables et gigantesques Créatures Divines et d’utiliser leurs pouvoirs pour triompher de leurs niveaux respectifs.

Avant la sortie du jeu vendredi, les possesseurs de Nintendo Switch pourront avoir un avant-goût de l’action et des cinématiques entièrement doublées en français qui les attendent en jouant à une démo gratuite, d’ores et déjà disponible sur le Nintendo eShop. La progression dans la démo sera transférée dans le jeu complet pour que les joueurs puissent reprendre leur aventure là où elle s’est interrompue.

Plongez dans une aventure qui se déroule cent ans avant The Legend of Zelda: Breath of the Wild avec Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, disponible le vendredi 20 novembre exclusivement sur Nintendo Switch.