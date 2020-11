Nouvelle vague de leak chez Capcom avec du Resident Evil 4 Remake et Monster Hunter 6?!

En début de semaine, nombreux furent les leaks du côté de chez Capcom. Elles concernaient surtout la série Ace Attorney avec des plans de sortie de nouvelles collections de jeux de la série, la localisation de The Great Ace Attorney et l’annonce de Ace Attorney 7 à venir prochainement. Tout cela sur Nintendo Switch. Vous pouvez d’une part retrouver ces rumeurs sur notre article et autrement relire notre test import des versions 3DS de The Great Ace Attorney 1&2. Le trou semble loin d’être colmaté chez l’éditeur puisqu’une nouvelle grosse série de possibles leak débarque aujourd’hui et provenant Resetera. Plusieurs titre de remake comme Resident Evil 4 Remake ou Power Stone Remake voire des titres majeurs comme Monster Hunter 6. Le tout accompagnée d’une période de sortie en 2021 et 2024. On vous laisse une liste des jeux évoqués ci-dessous. Bien entendu, on ne sait pas quels titres de cette liste seront concernées par une sortie Switch mais il serait surprenant qu’aucun d’entre eux ne soient prévu sur une console Nintendo. La condition étant déjà que ces jeux soient réellement en développement chez Capcom. Affaire à suivre donc!

Voici les jeux évoqués par le fameux insider:

Resident Evil Outrage – 4ème Trimestre 2021

Dragon’s Dogma 2 – 2nd Trimestre 2022

Street Fighter 6 – 3ème Trimestre 2022

Rockman (alias Mega Man) Match – 3ème Trimestre 2022

Resident Evil 4 Remake – 4ème Trimestre 2022

Onimusha New Work – 4ème Trimestre 2022

Monster Hunter 6 – 2nd Trimestre 2023

Biohazard Apocalypse – 3ème Trimestre 2023

Super Street Fighter 6 – 4ème Trimestre 2023

Final Fight Remake – 2nd Trimestre 2024

Power Stone Remake – 3ème Trimestre 2024

Ultra Street Fighter 6 – 4ème Trimestre 2024

Resident Evil Hank – 4ème Trimestre 2024

Un planning aux allures de “lettre au Père Noël” tout de même n’est-ce pas? Quels sont les titres qui vous intéresseraient?