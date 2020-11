Animal Crossing: Pocket Camp passe en 4.0 avec le plein de nouveautés

L’application free-to-start pour appareils mobiles fête son troisième anniversaire

20 novembre 2020 – Depuis trois ans, le jeu free-to-start Animal Crossing: Pocket Camp pour appareils mobiles permet aux joueurs de s’évader instantanément et de se détendre dans leur propre camping, et tout ça depuis le creux de la main. De la construction de meubles à l’aménagement des équipements de base, en passant par l’exploration des “grands espaces” avec la pêche et la capture d’insectes, les joueurs peuvent personnaliser leur expérience de camping à leur guise.

Comme tout campeur expérimenté le sait, dans Animal Crossing: Pocket Camp, on retrouve des visages familiers et des personnages de la série Animal Crossing que les fans affectionnent. Désormais, le jeu utilise de nouveaux moyens pour donner vie à certains de ces personnages grâce aux modes appareil photo RA et chalet RA. Avec l’appareil photo RA, les joueurs peuvent choisir un lieu du monde réel et placer leurs amis et leurs meubles d’Animal Crossing: Pocket Camp dans la scène pour prendre un cliché.

Avec le mode chalet RA, les joueurs ont la possibilité d’entrer dans le même espace que leurs amis animaux et de passer du temps avec eux en face à face. Ils conçoivent un Chalet avec les meubles et équipements de leur choix, puis invitent jusqu’à huit personnages qu’ils affectionnent à les rejoindre. Les joueurs peuvent insérer la porte du Chalet n’importe où dans la vie réelle, puis “entrer” dans le Chalet qu’ils ont créé et l’explorer en mode chalet RA.

Et ce n’est pas tout ! Dès aujourd’hui, des zones supplémentaires sont disponibles et peuvent être aménagées sur les campings personnels d’Animal Crossing: Pocket Camp. Les joueurs disposent donc de plus de place pour personnaliser leur espace et profiter du grand air. Ceux qui souhaiteraient rejoindre la communauté du camping pour la première fois, ou ceux qui en profitent déjà depuis quelque temps, peuvent bénéficier d’un mois d’abonnement gratuit à Joyeuse collection*, dont le tarif habituel est de 8,99 €*.

Joyeuse collection est la solution idéale pour les joueurs qui aiment collectionner toutes sortes de vêtements et d’objets d’ameublement. Grâce à cet abonnement, tous les mois ils pourront manger cinq gâteaux de leur choix parmi tous les gâteaux de la chance mis en vente jusqu’à présent**. Les gâteaux de la chance contiennent des meubles et des vêtements exclusifs. Entre autres avantages, Joyeuse collection offre également de l’espace de stockage en plus pour les objets. C’est donc un excellent moyen de profiter du jeu et de découvrir les possibilités captivantes qu’il propose.

* Au terme de la période d’essai gratuit, l’abonnement à Joyeuse collection vous coûtera 8,99 € par mois, sauf si vous l’annulez. Si vous jouez sur iOS et que vous annulez l’abonnement 24 heures ou plus avant la fin de la période d’essai gratuit, ou si vous jouez sur Android et que vous annulez l’abonnement avant la fin de la période d’essai gratuit, le renouvellement automatique sera annulé et rien ne vous sera facturé.

** Certains gâteaux de la chance ne seront pas inclus dans la sélection disponible de Joyeuse collection. Vous recevrez des tampons en mangeant les gâteaux de la chance disponibles via l’abonnement Joyeuse collection. Même si vous annulez votre abonnement à Joyeuse collection, vous pourrez retirer vos objets stockés dans les entrepôts quand vous le souhaiterez.

Free-to-start : des achats optionnels sont disponibles dans le jeu. Une connexion Internet persistante et un smatphone compatible sont nécessaires. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer.