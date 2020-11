Après Hitman 3, IO interactive annonce Project 007

Si vous êtes né dans les années 90, ou avant, il est possible que vous ayez connu l’un des pères fondateurs des FPS et TPS modernes. Si toutefois vous aviez la Nintendo 64 ou un ami l’ayant : GoldenEye 007, le jeu de la licence James Bond le plus emblématique du monde du gaming laisse, encore aujourd’hui, fébrile de nombreux joueurs rien qu’à l’évocation de son nom. Ainsi chaque tentative de ce ré-approprier la succès story de ce jeu Nintendo développé par Rare. Certains s’en souviennent comme leur unique bonne expérience avec les jeux de tirs quand d’autres s’en souviennent comme le début du dernier âge d’or du studio revendu à Microsoft en 2002 (et après le départ dès 1999 de nombreux développeurs de GoldenEye à cause des distensions entres actionnaires et équipes de terrain). Bref, nous ne referont pas l’histoire ici.

Ce qui nous intéresse ici, c’est un tout autre studio à l’histoire tout aussi mitigée : IO Interactive : papa de Hitman, racheté par Eidos, et capitalisant sur Hitman, il créait dans cette période Kane & Lynch. Eidos est finalement racheté par Square Enix qui capitalisera sur ses deux IP du studio qui, en 2017, redevient libre. Le studio annonce et publie en un an seulement : Hitman 2. Ce n’est que deux ans après que se présentent Hitman 3 et Project 007.

Le studio, fort de son expérience et d’équipes très conséquentes pour de l’indépendant : il ne faut d’ailleurs pas s’étonner de l’approche AA des Hitman au vu de ses chiffres. Ce savoir-faire dans l’infiltration et les gros jeux, ne peux que faire frémir d’impatience et d’espoirs, le tout s’accompagnant biensur d’un petit trailer d’annonce qui ne révèle finalement rien.

Si d’aucun espère que tout comme GoldenEye en son temps : exclusif à la console de Big N, il sortira sur la console hybride, on ne peut aujourd’hui rien à affirmer et juste prendre les faits. La seule fois où IO Interactive à publié un jeu sur une console Nintendo, c’était en 2002 -quand ils étaient encore indépendants, bien avant de le redevenir-, sur GameCube avec Hitman2 : Silent Assassin. Entre temps et sur neuf sorties courant de 2003 à 2018 : tout est sorti partout sauf chez Nintendo.

Le prochain Hitman est même annoncé sur Stadia et pas sur Switch, malgré les possibilités de jouer en streaming comme sur la plate-forme controversée de Google.

On ne peut que croiser les doigts quant à la qualité qu’aura le titre et à sa possibilité de sortir sur la Nintendo Switch, si tant est qu’il sorte rapidement. Choses dont on ne doute pas puisque le studio nous a habitué dans cette « nouvelle ère » pour lui, à sortir les jeux dans les 1an / 1an et demi après l’annonce.