Une démo pour Just Dance 2021 sur Nintendo Switch

Ubisoft propose depuis quelques heures une démo sur l’eShop pour Just Dance 2021. La démo vous propose d’essayer deux musiques/danses, Rain On Me par Lady Gaga & Ariana Grande et Paca Dance par the Just Dance Band.

Just Dance® 2021 est le jeu de danse par excellence avec 40 nouveaux tubes, dont “Don’t Start Now” de Dua Lipa, “Feel Special” de TWICE et “Señorita” de Shawn Mendes & Camila Cabello. Réunissez votre famille et vos amis pour faire la fête !