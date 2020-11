Les illustrations de l’extension Épée et Bouclier – Voltage Éclatant du JCC Pokémon

Découvrez quelques-unes des superbes cartes de la nouvelle extension du JCC Pokémon, dont plusieurs nouveaux Pokémon.

Avec plus de 185 cartes, la nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, Épée et Bouclier – Voltage Éclatant, comprend de nombreux Pokémon avec de toutes nouvelles illustrations. Nous allons parcourir celles qui se distinguent dans la collection par de superbes illustrations qui ajouteront de la beauté à vos prochaines parties. Nous jetterons également un œil aux nouveaux Pokémon Magnifiques de cette extension. Ces cartes spéciales présentent un arc-en-ciel de vibrantes couleurs dépassant les limites habituelles de l’image.

Que ce soit pour se préparer au combat ou s’amuser, il est toujours agréable de voir des cartes du JCC Pokémon qui montrent leur personnage en pleine action. Prenez par exemple, Genesect ici. Ce Pokémon fabuleux appuie tellement vite sur l’accélérateur qu’il en laisse plus d’un sur le bas-côté. On ne sait pas où il va, mais avec ses griffes affutées et son canon prêt à tirer, nous sommes ravis de ne pas être sur son passage. Il est également déconseillé de chatouiller Reptincel. Il est extrêmement redoutable avec ses flammes s’échappant par ses deux extrémités, mais il est surtout d’une précision incisive grâce à une large structure métallique qui l’aide à atteindre sa cible. Ce matériel semble lourd, mais le petit Reptincel en a sous le pied. En ce qui nous concerne, plus cette agitation est loin, mieux on se porte. Dans un état d’esprit complètement différent, on retrouve Wailord, qui se prépare sans doute à passer à l’action, mais vu son large sourire, il semblerait que ce soit seulement pour s’amuser. Un vrai rayon de soleil, de joie et de bonne humeur (de quoi se sentir un peu mal pour le pauvre Wailmer submergé par l’enthousiasme de Wailord).

En général, les Pokémon apparaissent seuls sur leurs cartes du JCC Pokémon, ou parfois avec un autre Pokémon. Il est rare qu’un Dresseur se joigne à un Pokémon sur une illustration. Pourtant, dans Épée et Bouclier – Voltage Éclatant, des Dresseurs de la région de Galar s’illustrent au côté de leur partenaire Pokémon. Dracaufeu prend un air féroce avec le Maître de Ligue de Galar, Tarak qui se tient un peu en retrait, aux commandes du combat. Donna et Torgamord semblent être plus détendus ensemble. Donna vient de libérer son ami Pokémon de sa Poké Ball pour une petite pause au bord de l’eau. De son côté, Kapoera n’a pas le temps de se reposer. Le Pokémon Poirier n’a de cesse de vouloir améliorer son habilité au combat sous la supervision de Faïza. Pokémon et Dresseuse sont en parfaite harmonie.

De temps en temps apparaît une carte du JCC Pokémon avec un Pokémon pris par surprise. Jetez un œil à l’adorable Axoloto ici. Ce minuscule Pokémon ne s’attendait certainement pas à être surpris pendant son bain. Ce qui peut se comprendre… La forme évoluée d’Axoloto, Maraiste semble aussi un peu perplexe alors qu’il se relaxe dans l’eau. Un peu d’enthousiasme vous deux ! Vous n’avez pas envie d’apparaître sur une carte du JCC Pokémon ? Medhyèna semble un peu froid sur cette carte. À la lumière du projecteur, il apparaît coincé contre un mur de graffitis, l’air hagard, et on peut se demander si le Pokémon Morsure n’a pas été pris la main dans le sac. Il y a de quoi se sentir désolé pour Chuchmur ici. Quelque chose a rendu ce Pokémon tellement triste que ses larmes pourraient remplir une fontaine. Laissons-lui un peu de temps avant de prendre une photo. Ne t’en fais pas, Chuchmur. Tu es bien trop mignon, même les yeux pleins de larmes.

Une illustration devrait être le reflet d’un moment particulier, mais grâce à sa créativité, un artiste peut l’inscrire dans une continuité temporelle. C’est le cas pour certaines cartes du JCC Pokémon, dont Dynavolt. Attardez-vous sur les couleurs du ciel qui passe du bleu azur (réhaussé par le flare !) au ton chatoyant d’un coucher de soleil. On dirait que ce Pokémon Orage est resté au bord du précipice pendant des heures, le regard au loin. La forme évoluée de Dynavolt, Élecsprint, est tout le contraire. Élecsprint a-t-il couru du matin au soir, projetant des éclairs chargés d’électricité sur son passage ? Si c’est le cas, ce serait génial. On retrouve également Mascaïman et Magearna prenant la pose dans un ciel rappelant le temps qui s’écoule. Que le Pokémon soit en pleine action comme Magearna ou au repos comme Mascaïman, cette astuce artistique permet d’inscrire leur histoire dans le temps à travers une simple image.

Vous découvrirez dans l’extension Épée et Bouclier – Voltage Éclatant des cartes de Pokémon Magnifiques. Ces nouvelles cartes aux couleurs vives mettent en scène des Pokémon légendaires et des Pokémon fabuleux avec des attaques nécessitant deux types d’Énergie (ou plus). Vous reconnaîtrez facilement un Pokémon Magnifique par le « M » multicolore en bas à gauche de la carte ou (et c’est bien plus évident) par l’éclair arc-en-ciel jaillissant derrière le Pokémon et dépassant le cadre habituel de l’illustration. Ces cartes sont très variées, il n’y a pas deux éclairs arc-en-ciel qui se ressemblent. Regardez Zacian et Zamazenta. Zacian se présente sous une explosion de couleurs tandis que l’on retrouve la carte de Zamazenta sous forme d’éclaboussures. La carte Jirachi s’inscrit dans un tourbillon de couleurs qui complète son expression sans peur. Et n’oubliez pas Celebi, Raikou et Rayquaza. Ces Pokémon Magnifiques seront, sans aucun doute, le clou de votre collection.

Ces cartes sont superbes, mais bien d’autres œuvres d’art sont à découvrir dans l’extension Épée et Bouclier – Voltage Éclatant du JCC Pokémon. Il y en aura forcément à votre goût !