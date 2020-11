Top des ventes sur l’eShop Nintendo Switch de la semaine du 21 novembre aux États-Unis

Je vous propose de découvrir le classement des ventes de la semaine eShop de la Nintendo Switch sur le sol américain d’après le classement fourni par l’eShop lui-même.

All Games

1. Hyrule Warriors: Age of Calamity

2. Abzu

3. Hades

4. Minecraft

5. Super Mario 3D All-Stars

6. Animal Crossing: New Horizons

7. Pikmin 3 Deluxe

8. Overcooked 2

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. Overcooked: Special Edition

11. Sakuna: Of Rice and Ruin

12. Dragon Ball Xenoverse 2

13. Super Smash Bros. Ultimate

14. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun

15. Cooking Simulator

16. Katamari Damacy Reroll

17. No More Heroes

18. Just Dance 2021

19. Zelda: Breath of the Wild

20. Nickelodeon Kart Racers

21. Pokemon Sword

22. Stardew Valley

23. Tales of Vesperia: Definitive Edition

24. Ludomania

25. My Time at Portia

26. The Escapists 2

27. Kingdom Hearts: Melody of Memory

28. No More Heroes 2: Desperate Struggle

29. Cartoon Network Battle Crashers

30. Cattails

Download-Only

1. Abzu

2. Hades

3. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun

4. Cooking Simulator

5. No More Heroes

6. Stardew Valley

7. Ludomania

8. The Escapists 2

9. No More Heroes 2: Desperate Struggle

10. Cattails

11. The Escapists: Complete Edition

12. Chess

13. Minecraft Dungeons

14. Cuphead

15. Jenny LeClue: Detectivu

16. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst

17. Legrand Legacy

18. Suicide Guy

19. Part Time UFO

20. The Room

21. Planet Alpha

22. Hollow Knight

23. Moto Rush GT

24. The Jackbox Party Pack 7

25. Worms W.M.D

26. Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition

27. Untitled Goose Game

28. Yooka-Laylee

29. Suicide Guy: Sleepin’ Deeply

30. Goblin Sword