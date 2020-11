2 jeux annoncés sur Nintendo Switch et deux nouvelles sorties physiques en plus

Même le dimanche, les petites annonces indés sont toujours là !

Nordlicht est un jeu d’aventure dans lequel vous devez accompagner une famille pas comme les autres dans un périple fascinant à travers les glaces du Grand Nord. Vous incarnez la jeune et curieuse Aurora, accompagnée de son meilleur ami le cochon d’Inde Peter Persil et du plus intelligent des papas, Rupert. Au cours de leur voyage, ils vont découvrir les mystérieux signes astraux de la nuit polaire et vont devoir faire face à leurs peurs pour surmonter les dangers de la nature. L’histoire touchante, la bande sonore atmosphérique et les graphismes entièrement dessinés à la main font de Nordlicht une expérience adaptée aux joueurs de tous les âges.

Lofi Ping Pong est un jeu de rythme doté d’une superbe bande son dans le style lofi hip hop, différents modes de eux et une histoire mystérieuse en trame de fond. Le jeu sera disponible le 8 décembre 2020 à un prix de 3.99€, 4.99$ aux États-Unis.

On découvre aussi la box de Pretty Princess Party sur Nintendo Switch. Si le jeu sortira sur l’eShop le 3 décembre, la version physique sortira le 11 février 2021 en Europe.

Pretty Princess Party sur Nintendo Switch te transporte dans un monde magique où tu pourras explorer un château enchanté abandonné depuis fort longtemps. Apprends à devenir une princesse et à décorer le château à ta guise. Commence par créer un personnage de princesse en choisissant parmi les innombrables robes, chaussures et autres accessoires. Entraîne-toi à être une princesse au fil de six mini-jeux différents, parmi lesquels la décoration de gâteaux, les courses de chevaux et la danse. Redonne au château sa gloire d’antan et remporte la récompense.

Chronos: Before the Ashes aura aussi droit à une sortie physique, au moins aux États-Unis, le 1er décembre. Les précommandes sont disponibles sur Amazon, Best Buy, ou GameStop.

Chronos: Before the Ashes est un RPG d’ambiance où sont contées les chroniques d’un héros qui a voué sa vie à sauver sa patrie d’un terrible péril. Gagnez en sagesse, en force et en puissance à mesure que vous vous enfoncez dans les profondeurs d’un mystérieux labyrinthe. Mais prenez garde, le labyrinthe exige un lourd tribut, car chaque fois que votre héros meurt, il perdra une année de sa vie ! RPG d’aventure – Un mélange rafraîchissant d’éléments de jeux d’aventure et de mécaniques de RPG. Combat avancé – Un large choix d’armes, de compétences et de pouvoirs est à disposition du joueur pour mener à bien sa quête. Mécanique de vieillissement unique – Chaque fois que le héros meurt, il vieillit d’un an. Vous devrez vous adapter au vieillissement du personnage à mesure de votre progression. Vous commencerez jeune, agile et rapide, et terminerez sage et prompt à la magie.