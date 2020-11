La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Picross S5, Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Toujours bon à savoir, pour avoir des cartes eShop en promotions, n’hésitez pas à aller chez notre partenaire eneba.

Root Double: Before Crime After Days Xtend Edition – 7.7GB

Outbreak: The New Nightmare – 7.0GB

Liberated: Enhanced Edition – 3.5GB

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – 2.5GB

Lovekami -Divinity Stage- – 2.5GB

Commandos 2 HD Remaster – 2.0GB

Ponpu – 1.7GB

Strike Force 2 – Terrorist Hunt – 1.6GB

Arrog – 904MB

Nordlicht – 685MB

Jigsaw Fun: Piece It Together! – 674MB

In Celebration of Violence – 563MB

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate – 541MB

BFF or Die – 455MB

Absolute Drift – 385MB

Picklock – 345MB

The Alto Collection – 319MB

Paw Paw Paw – 223MB

Sky Mercenaries Redux – 210MB

Super Space Serpent Secondary Edition – 206MB

Gems of Magic: Lost Family – 185MB

Picross S5 – 181MB

Destropolis – 169MB

Shikaku Shapes – 163MB

Professor Rubik’s Brain Fitness – 132MB

Kolumno – 107MB

More Dark – 83MB

Dog Gone Golfing – 55MB

Smart Moves – 55MB

The Explorer of Night – 53MB

Cybxus Hearts – 51MB

