DARQ: Complete Edition repoussé à 2021 uniquement sur Nintendo Switch…

Le titre acclamé par la critique de Unfold Games accueille les joueurs dans le monde étrange des rêves lucides sur Xbox One, PS4 et PC, avec la Xbox Series X|S, PS5 et Switch prévu au début de 2021.

KRAKÓW, POLOGNE & LOS ANGELES, USA – 24 NOVEMBRE 2020 – L’éditeur Feardemic et le développeur indépendant primé Unfold Games ont annoncé aujourd’hui que DARQ: Complete Edition sera lancé sur Xbox One, PlayStation®4 et PC (Steam & GOG) le 4 décembre, au prix de 19,99$ / 19,99€ / 15,49£, avec Xbox Series X|S, PlayStation®5 et Nintendo Switch à suivre au premier trimestre 2021.

DARQ: Complete Edition est la version complète du jeu de casse-tête fantasmagorique primé de Unfold Games, DARQ, qui semble tout droit sorti d’un film de Tim Burton.

DARQ est un jeu d’horreur psychologique qui raconte l’histoire de Lloyd, un garçon qui se retrouve au milieu d’un cauchemar lucide, incapable de se réveiller. Tout en explorant les recoins les plus sombres de son subconscient, Lloyd apprend à survivre au cauchemar en contournant les lois de la physique et en manipulant le tissu fluide du monde onirique.

En plus du jeu de base, DARQ: Complete Edition comprend deux packs DLC : The Tower, une structure mystérieuse remplie de nouveaux puzzles et secrets, ainsi que The Crypt, l’extension de contenu finale de DARQ, deux fois plus grande que The Tower. Il présente les énigmes les plus difficiles du jeu, des mécanismes inédits, de nouvelles réalisations, des rebondissements choquants et de grandes surprises.

Les propriétaires de la version PC de DARQ bénéficieront automatiquement d’une mise à niveau gratuite vers DARQ: Complete Edition lors du lancement le 4 décembre. Les joueurs possédant DARQ: Complete Edition sur Xbox One ou PlayStation®4 bénéficieront également d’une mise à niveau gratuite vers la version native entièrement optimisée. Versions Xbox Series X|S et PlayStation®5 à leur sortie.