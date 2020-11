Romance of the Three Kingdoms fait le plein d’images

Koei Tecmo Games dévoile aujourd’hui de nouvelles images pour Romance of the Three Kingdoms XIV with Power Up Kit (ou Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Bundle) qui sortira le 10 décembre sur Nintendo Switch au Japon.

Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack sortira en Europe et en Amérique du Nord le 11 février 2021.

Sangokushi 14 with Power Up Kit est le dernier né de la série de RPG / stratégie Romance of the Three Kingdom qui a vu le jour en 1985 avec la sortie originale de la série sur PC-88, et qui est sorti sur Famicom l’année suivante. Cette version mise à jour de Sangokushi XIV est prévue pour la PlayStation 4, Steam, et pour la première fois sur Nintendo Switch, le 10 décembre au Japon et début 2021 en Europe ainsi qu’en Amérique du Nord, avec la version Switch au prix de 10 780 ¥. Pour la première fois dans la série, les joueurs peuvent échanger avec d’autres pays d’Eurasie (y compris Rome et l’Inde), avec d’autres ajouts effectués sur le jeu de base, qui est sorti initialement en janvier de cette année.