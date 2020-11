17 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence avec un jeu gratuit !

Quand le jeu Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? – Infinite Combate est sorti sur Nintendo Switch au Japon, il y avait un jeu shoot ’em up offert pour les joueurs ayant précommandé. PQube annonce aujourd’hui que ce DLC arrivera en Europe mais au format d’un jeu classique et gratuit ! Is It Wrong to Try to Shoot ’em Up Girls in a Dungeon?

More Dark sortira vendredi 27 novembre sur l’eShop pour 4.99€ (4.99$ aux États-Unis).

More dark- jeu de plateforme bidimensionnel avec une vue de côté, avec des éléments de puzzles. Le jeu se déroule dans un lieu étrange appelé l’enfer. Pas une seule personne qui y est arrivée ne pourra revenir. Ou peut-il encore? Après que le seigneur de l’autre monde soit parti en vacances, sa fille a été temporairement prise par sa fille Evilina. N’ayant pas le temps de s’installer confortablement sur le trône, le chaos et l’anarchie ont commencé. Tous les prisonniers dispersés à travers le royaume, se sauvant du tourment éternel, violant ainsi l’idylle habituelle de cet endroit. Votre tâche est de diriger un détachement de démons et de tout remettre à sa place, de traiter avec les rebelles de tout le royaume, de nettoyer une pièce après l’autre. Sur votre chemin, vous trouverez de nombreuses énigmes, ainsi que des pièges ingénieux et des obstacles que vous pouvez facilement surmonter à l’aide de moyens improvisés. La principale caractéristique de More dark est un graphisme en pixels élégant qui, avec la musique, transmet l’atmosphère d’un royaume mystérieux et sombre.

Arrog est un puzzle-game d’aventure énigmatique qui se déroule dans un monde en noir et blanc ponctué d’accents de couleurs, et sublimé par des graphismes merveilleusement dessinés à la main. Le jeu arrive sur la boutique en ligne de la console hybride le 26 novembre, demain. Il est en précommande à un prix de 2.79€ au lieu de 3.99€.

Plongez au cœur de cette expérience narrative intense pour essayer de comprendre un monde étrange qui foisonne d’animations traditionnelles, et dont le style artistique en noir et blanc sort des sentiers battus.

DEFENTRON est un “Tower Defense” en 3D tout droit sortie des années 80 avec son look rétro. Préparez-vous à la bataille pour l’ultime mise à jour. DEFENTRON, le système informatique rétro-futuriste tente de se protéger des virus malveillants qui cherchent à contrôler son noyau. Mettez à jour stratégiquement la première version de la défense dans DEFENTRON et en faites-en le système de sécurité le plus puissant de nos jours. Pensez de manière créative comme le ferait un programme des années 80. Vous ferez face à des ennemis qui sont rapides, durs, rapides et doux… et durs et lents… des ennemis qui se régénèrent si vous ne les pulvérisez pas ou si vous ne les séparez pas une fois que vous en avez fini avec eux. Rien n’est sûr ici jusqu’à ce que le dernier des ennemis vivantssoit détruit. Serez-vous en mesure de sauver DEFENTRON de la menace ennemie ? Tout dépend de vous.Le jeu arrive sur Nintendo Switch, via l’eShop le 17 décembre.

Landflix Odyssey sortira sur Nintendo Switch le 22 décembre pour $15.

D3 Publisher confirme que MAGLAM LORD sortira sur Nintendo Switch, au moins au Japon, le 13 mars.

Rejoignez Alto et ses amis alors qu’ils se mettent en route pour l’aventure de leur vie. Foncez sur des pentes alpines, au-dessus de dunes balayées par les vents, à travers d’antiques forêts et les ruines depuis longtemps oubliées des deux titres acclamés par la critique : Alto’s Adventure et Alto’s Odyssey. Au cours de ce voyage pour découvrir les mystères se cachant derrière l’horizon, vous effectuerez des backflips osés, danserez sur des toits et sauterez par-dessus de vastes gouffres. Le jeu arrive demain, le 26 novembre, sur l’eShop pour 8,79 €.

Petit succès sur Wii U pendant que Minecraft n’était pas disponible, Cube Life: Island Survival reviendra finalement dans une version Nintendo Switch demain.

Roundout by POWGI sortira lui le 21 décembre sur l’eShop.

Mad Tower Tycoon sortira aussi sur Nintendo Switch, il est même déjà disponible pour 29,99 €.

Dans Mad Tower Tycoon, bâtissez en toute liberté une tour de 100 étages et étoffez-là à l’aide des éléments de votre choix. Au programme : restaurants, cinémas, garages souterrains ou même un zoo. À vous de faire de votre édifice un succès retentissant. Déchaînez les passions des visiteurs potentiels en optant pour les meilleures attractions et profitez-en pour optimiser votre stratégie gagnante dans les règles de l’art. Le gameplay classique de construction vous met au défi d’ériger un gratte-ciel sublimissime qui vous vaudra la récompense tant convoitée des six étoiles. Votre objectif ? Achever le chantier et les travaux tout en louant les bureaux, appartements et magasins des 100 étages.

Electro Ride: The Neon Racing sort aussi vendredi sur l’eShop.

Courses de voitures au néon de l’ancien bloc de l’Est. Du Mur de Berlin à Moscou, nous apportons des couleurs folles dans les rues ! Des néons, des voitures classiques uniques de vieilles années, plusieurs modes de jeu, y compris un écran partagé bien-aimé. Des expériences 100% adrénaline !Dans une Europe alternative où le Bloc de l’Est n’est pas tombé, mais s’est transformé dans le centre de la richesse éternelle et le progrès, c’est ici que la renommée vous attend. Pas d’ABS, pas de contrôle de traction, pas de système électronique moderne. Seulement vous et un beau véhicule classique avec des néons super-puissants. Montrez vos compétences de conduite et de dérive dans de telles voitures.

Girabox sort demain, c’est jeu de réflexion minimaliste propose un gameplay unique et captivant : ici vous ne contrôlez pas votre personnage, mais plutôt le monde qui l’entoure. La gravité est la seule force qui crée du mouvement, et vous devez donc faire pivoter les niveaux jusqu’à ce que le personnage atteigne son but ultime. Chaque rotation est comptée, donc plus le score est petit, mieux c’est ! Faites preuve d’ingéniosité et tentez d’atteindre le podium des classements en ligne. Les visuels minimalistes, les commandes fluides, l’architecture des puzzles – tout est spécialement conçu pour offrir une expérience limpide à travers tous les nombreux niveaux disponibles.

Green Beret arrive cette semaine, demain en faite, pour ¥838/$7.99.

Sword of the Necromancer ne sortira pas en décembre, il sortira finalement en janvier prochain.

Mais Space Invaders Forever arrivera lui en décembre, le 11.

Biz Builder Delux sortira sur l’eShop le 3 décembre pour $14.

Unto The End est un jeu de plateforme scénarisé fait main contant un voyage désespéré pour retrouver le chemin du foyer. Observez et improvisez pour maîtriser d’intenses combats à l’épée. Trouvez des occasions d’utiliser les artefacts et d’échanger des ressources. Le jeu arrivera le 17 décembre.

Unto The End est une aventure-combat artisanale et éprouvante. Seul et dépassé par les événements, un humble père doit endurer un voyage désespéré pour retrouver sa famille. Armé d’une épée, d’un poignard et de sa matière grise, il devra vaincre et déjouer les créatures qu’il rencontrera au fil de ses voyages en terres inconnues, où chaque pas qui le rapproche du foyer comporte son lot de dangers.

