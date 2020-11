Nintendo annonce les promotions Switch en Europe du Black Friday

Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout

25 novembre 2020-Du jeudi 26 novembre à 15h00 au jeudi 3 décembre à 23h59, profitez des jeux en téléchargement avec les cyber-offres du Nintendo eShop et économisez jusqu‘à 75 % sur une sélection de titres. Ces offres incluent des remises inédites sur The Legend of Zelda: Link’s Awakening et Xenoblade Chronicles: Definitive Edition pour Nintendo Switch.

Proposant un vaste choix de titres à prix réduits, les cyber-offres ont de quoi plaire à tous. Que vous cherchiez des jeux pour jouer en déplacement sur votre console Nintendo Switch Lite, ou que vous soyez un joueur Nintendo Switch expérimenté à la recherche de quelque chose de différent à essayer, les cyber-offres sont une opportunité d’enrichir votre bibliothèque de jeux et de découvrir de nouveaux horizons vidéoludiques.

Découvrez ci-dessous quelques-uns des principaux titres proposés et rendez-vous sur le Nintendo eShop pour voir la liste complète des jeux en promotion :

Titre Éditeur Pourcentage de remise pendant les cyber-offres The Legend of Zelda: Link’s Awakening Nintendo 33 % Xenoblade Chronicles Definitive Edition Nintendo 33 % Xenoblade Chronicles 2 Nintendo 33 % Fire Emblem: Three Houses Nintendo 33 % Donkey Kong Country: Tropical Freeze Nintendo 33 % Astral Chain™ Nintendo 33 % The Elder Scrolls V: Skyrim Bethesda 50 % Dark Souls™: Remastered BANDAI NAMCO Entertainment 50 % Dragon Ball® FighterZ BANDAINAMCOEUROPE 84 % Tales of Vesperia™: Definitive Edition BANDAINAMCO 75 % The Outer Worlds PRIVATEDIVISION 50 % Borderlands Legendary Collection 2KGAMES 40 % BioShock: The Collection 2KGAMES 40 % Sid Meier’s Civilization VI 2KGAMES 50 % Mortal Kombat 11 WBGAMES 60 % The Witcher 3: Wild Hunt ??? Complete Edition CDPROJEKT 30 % Spyro™ Reignited Trilogy ACTIVISION 49 % Crash™ Team Racing Nitro-Fueled ACTIVISION 49 % Metro 2033 Redux KOCHMEDIA 50 % Diablo III: Eternal Collection BLIZZARDENTERTAINMENT 50 % Atelier Ryza: Ever Darkenss & the Secret Hideout TECMOKOEI 30 % The Wonderful 101: Remastered PLATINUMGAMES 32 %

Les cyber-offres du Nintendo eShop commencent le jeudi 26 novembre à 15h00 CET et dureront jusqu’au jeudi 3 décembre à 23h59 heure locale. Les utilisateurs pourront profiter de réductions pouvant atteindre 75 % sur une sélection de titres, et notamment, pour la première fois, de remises sur The Legend of Zelda: Link’s Awakening et Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Rendez-vous sur le Nintendo eShop pour plus d’informations.