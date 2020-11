16 jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Et on commence avec un retard. A la base prévu pour le 28 août, puis le 17 décembre, Shing! aura un nouveau nouveau retard puisqu’il ne sortira que le 21 janvier au moins au Japon. Le report n’a pas été encore confirmé chez nous, mais il risque de suivre le même schéma.

Découvrez le système de combat beat-em-up le plus époustouflant et immersif de tous les temps en pourfendant des démons de manière stylée dans la peau d’un ninja badass ! Intégrez un groupe de guerriers déjantés dans une aventure sanglante à travers un pays regorgeant de monstres mythiques et de mystérieuses machines.

Ghostanoid sortira sur Nintendo Switch le 21 janvier prochain pour 6,99 €

L’entreprise de nettoyage des maisons abandonnées exige d’urgence un chasseur de fantômes. Nous faisons notre travail parfaitement, mais cette fois les fantômes petits, nocifs et débrouillards se sont dressé sur notre chemin. Quelqu’un doit être en mesure de faire face à cela. Si ce n’est toi, alors qui ? Tu réussiras exactement. Les fantômes aiment trop leur maison et ils ne se rendront sans combat. Ils vont lancer des objets, essayer de reconstruire les habitations et entraver ton travail productif de toutes les manières. Et le fantôme chaman… je ferais mieux de ne dire rien sur son compte. Pour terminer les missions tu recevras une nouvelle extra-fort plate-forme avec le système de boule cinétique de démolition amélioré. Les documents accompagnement est ajoutés. Et il ya plus … Eh bien il y a un contrat, qui est obligatoire d’être réaliser. Notre expert est déjà en place et vous met au courant. En bref, tu obtiendras 3 monde différent, avec des bâtiments uniques et entourage, 78 niveaux dont 3 de qui sont secrets, aussi 13 différents améliorants et empirant, qui on parfois tourner ton plate-forme en une véritable arme de destruction, et parfois en un escargot lent et lourdaud. Utilise toute ton force, l’habilité, l’attention et la vitesse de réaction pour montrer aux fantômes importuns qui est le maitre de la maison. Dans ce cas, la chose principale est de ne pas cligner, et puis l’honneur, le respect et les bonnes recommandations arriveront, fondées sur les résultats du travail produit.

Nouveau trailer pour Traffix qui arrive sur la boutique en ligne de la console hybride.

Basé sur des règles simples et des fonctionnalités minimalistes, Traffix vous étonnera en un rien de temps ! L’autoroute est un endroit où le chaos, le stress et la colère sont toujours présents, principalement dans les grandes villes comme Paris, Tokyo, Istanbul ou Las Vegas. Conscient de cela, vous devez contrôler le feu tricolore pour garder les conducteurs en sécurité et maintenir la paix. Commencez à combattre le chaos dans le monde entier ! Tout le monde déteste la circulation. Même quand elle est minimaliste, comme sur Traffix. Il y a maintenant un moyen de contrôler le chaos et de répandre un peu de paix dans les rues. Sur Traffix, vous êtes celui qui gère l’autoroute. Chaque ville vous donnera une dose différente de stress et de chaos. En tapant sur les feux de circulation au bon moment, vous pouvez contrôler le flux et éviter les conducteurs enragés. Il est très important de ne pas faire attendre les conducteurs, sinon ils vont s’enrager. De l’autre côté, ne vous précipitez pas ou ils vont s’écraser! Vous devez attendre le bon moment pour appuyer sur les feux de circulation et guider les voitures jusqu’à leur destination. Les feux sont rouges par défaut. Attendez le bon moment pour allumer le feu jaune et laisser partir une voiture. Lorsque la route est vide, appuyez deux fois pour activer le feu vert! Vous comprendrez rapidement le fonctionnement de Traffix, grâce aux éléments minimalistes et suggestifs.

Nouveau trailer aussi pour FORECLOSED qui sortira début 2021.

Suivez l’histoire d’Evan Kapnos, son identité récemment saisie, dépouillée de son travail, de ses implants cérébraux et de son accès à la “Block-chain” de la ville, il doit maintenant s’échapper de la ville avant que son identité et ses implants ne soient vendus aux enchères.

Speed Limit est lui annoncé pour février prochain.

Deck of Ashes est un jeu d’aventure aux combats de cartes tactiques. Un personnage mène une équipe d’antihéros lors d’une quête vers la rédemption. Explorez un monde de fantasy maudit et traquez les cartes les plus puissantes. Composez un deck de combat unique et écrasez vos ennemis !

La série des G-Mode Archives devait s’étendre avec Sangokushi Chronicles DX le 12 novembre 2020, mais le jeu n’est toujours pas disponiblen. Depuis, G-Mode a annoncé que le jeu a été repoussé au 3 décembre 2020. G-Mode Archives Sangokushi Chronicles DX est un jeu de simulation classique avec 42 pays, un total de 100 chefs de guerre et 5 scénarios. Le gameplay est assez simple, avec des batailles décidées par une roue de roulette. Cette version du jeu est vendue au prix de 500¥.

Koei Tecmo a annoncé Winning Post 9 2021 sur Nintendo Switch, qui sera lancé au Japon le 18 mars 2021. Cette version comprendra de nombreuses améliorations, et les fans pourront en apprendre davantage le 10 décembre 2020.

Nosferatu Lilinor sortira le 3 décembre sur Nintendo Switch, toujours via l’eShop.

Yuoni sortira au printemps prochain.

Hed The Pig sortira le 30 novembre à un prix de 3.99€.

Knights n’ Guns sortira u premier trimestre 2021.

Empire of Sin doit sortir le 1er décembre chez nous, mais il ne sortira que le 25 février au Japon.

La box du jeu :

Now Production vient de publier trois jeux sur l’eShop Switch:

Azarashi Densetsu vous propose d’incarner un “conducteur de phoques” qui travaille en Antarctique et qui doit conduire les phoques en toute sécurité en faisant basculer le Joy-Con pour diriger le train jusqu’à la station tout en évitant les féroces orques ! Le jeu comporte un total de 40 étapes, dont 20 pour le joueur seul et 20 pour vous et un ami. Il est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne à moitié prix (200¥) jusqu’au 14 janvier.

Noroi no Space Shuttle se déroule dans une navette spatiale où vous jouez un astronaute qui emmène une poupée hantée dans la navette. La poupée transforme vos amis en poupées et vous êtes le suivant. Votre nouvelle mission est de vous échapper de la navette et de résoudre le mystère avant qu’il ne soit trop tard ! Le jeu est également disponible au prix de 200 yens seulement jusqu’au 14 janvier (il sera alors de 400 yens).

Une épidémie de virus zombie a éclaté à la veille du festival d’Obon en août 2030. Si le virus se répand à l’étranger, l’humanité sera en grand danger. Heureusement, un scientifique est venu à la rescousse et a créé un requin Frankenstein (Shark Copter) dont le travail consiste à botter le cul des zombies. Le Shark Copter VS Bon Odori Zombie est disponible avec une réduction de 30% (280¥, prix normal 400¥).

Pour terminer, je vous propose le top des ventes de la semaine sur l’eShop US de la 3DS:

Software

Pokemon Crystal Pokemon Yellow Pokemon Red Tomodachi Life Zelda: Ocarina of Time 3D Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Zelda: Majora’s Mask 3D Pokemon Gold Pokemon Silver Super Mario Bros. 3 Pokemon Blue Pokemon Omega Ruby Pokemon Alpha Sapphire Super Mario 3D Land Super Mario World Zelda: Oracle of Seasons Super Mario Bros. Pokemon X Super Mario Maker for 3DS Zelda: Oracle of Ages

