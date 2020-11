Enfilez votre manteau le plus chaud et préparez-vous à traverser le Grand Nord dès aujourd’hui, grâce à Nordlicht, une aventure véritablement unique, sur Nintendo Switch™. Nordlicht est désormais disponible sur le Nintendo eShop et emmène les joueurs à travers un voyage aux côtés d’une petite fille bien curieuse, Aurora. Accompagnée de son fidèle cochon d’Inde Peter Parsley et de son père Rupert, elle explore le Grand Nord. Plongez de plus en plus profondément dans une mystérieuse aventure emplie de mystères.

A propos de Nordlicht :

Nordlicht est un jeu dans lequel vous accompagnez une famille inhabituelle dans une aventure fascinante à travers le Grand Nord. Vous contrôlez la curieuse Aurora, Peter Parsley (son cochon d’Inde et meilleur ami qui refuse d’être éloigné d’elle), et son père, diablement intelligent, Rupert. En chemin, ils découvrent les mystérieuses constellations du cercle polaire, et doivent faire face aux dangers créés par mère nature ainsi qu’à leurs propres craintes.

Parfois, vous devrez utiliser et combiner des objets que vous trouverez à la manière d’un point-and-click classique. Alors que d’autres fois, votre dextérité sera mise à l’épreuve et des QTE viendront tester votre réactivité tandis que vous braverez les icebergs, les immenses vagues, et les tempêtes à bord de votre petit voilier. Les contrôles intuitifs, l’atmosphère musical et les adorables graphismes dessinés à la main, font de Nordlicht une expérience inoubliable. Un divertissement qui plaira à toute la famille.