Top des ventes de la semaine au Japon: la Ps5 chute déjà lourdement, Momotaro Dentetsu crée la surprise

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 16 au 22 novembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

On l’avait pas vu venir, enfin presque, puisque l’éditeur annoncé avoir envoyé 500.000 jeux en boutiques, mais le succès de Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! sort de nul part avec une première place à 345 697 ventes (ce qui fait 500.000 avec l’eShop). Des chiffres fous pour Konami, qui a failli laisser tomber la licence il y a pas si longtemps. C’est le meilleur lancement d’un jeu tiers sur Nintendo Switch! Hyrule Warriors: Age of Calamity est aussi en forme, pour le moment, i fait mieux que les lancements cumulés d’Hyrule Warriors sur Wii U/3DS/ Nintendo Switch.

Wii U : 78 773 jeux au lancement, 126 700 jeux LTD

Nintendo 3DS : 54 856 jeux au lancement, 107 312 jeux LTD

Nintendo Switch : 21 064 jeux au lancement, 54 021 jeux LTD

01./00. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 345.697 / NEW

02./00. [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity # <ACT> (Koei Tecmo) {2020.11.20} (¥7.200) – 173.215 / NEW

03./04. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 37.290 / 6.011.308 (+14%)

04./06. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 36.069 / 1.843.792 (+50%)

05./00. [NSW] Fortnite: The Last Laugh Bundle <ACT> (Warner Entertainment Japan) {2020.11.17} (¥3.000) – 31.267 / NEW

06./01. [PS4] Call of Duty: Black Ops – Cold War <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2020.11.13} (¥7.900) – 25.208 / 109.683 (-70%)

07./05. [NSW] Pikmin 3 Deluxe <ACT> (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) – 24.201 / 294.548 (-22%)

08./15. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.568 / 3.274.793 (+31%)

09./24. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 12.859 / 1.608.879 (+179%)

10./14. [NSW] Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass <RPG> (Pokemon Co.) {2020.11.06} (¥8.689) – 11.464 / 43.088 (-12%)

Parlons du sujet qui fâche et qui va heurté les fans de Sony, la PS5 plonge déjà, faute de stock. Une fois encore, c’est un doigt d’honneur de l’éditeur aux fans de la nouvelle console. Alors que chez Nintendo, c’est la fête. Si la Nintendo Switch est toujours en rupture de stock sur le sol nippon (ou presque), on est proche des 180k de consoles livrées et vendues cette semaine, avec la sortie d’un bundle (Ring Fit Adventure). Les 5 millions LTD, c’est pour la semaine prochaine.