Nintendo présente son catalogue pour les Fêtes de fin d’année

27 novembre 2020 – Que ce soit pour les joueurs déjà équipés ou pour ceux qui souhaitent acquérir une console de la gamme Nintendo Switch, Nintendo propose pour les fêtes de fin d’année un éventail de jeux complet et varié. Aventure, action, sport, réflexion, jeu en solo ou à plusieurs, chez eux ou en déplacement, il y en a pour tous les goûts et tous les usages.

LES CONSOLES

La Nintendo Switch : Produit emblématique de la gamme, la Nintendo Switch offre trois modes d’utilisation différents : un mode TV qui permet de jouer sur grand écran en plaçant la console dans sa station d’accueil, un mode sur table qui permet de poser l’écran de la console n’importe où pour jouer seul ou en coopération en partageant les manettes Joy-Con, et un mode portable. Avec son catalogue de plus de 2000 titres, la Nintendo Switch est la console idéale pour les joueurs désirant jouer où et quand ils le souhaitent : commencer une partie sur grand écran dans le salon et la continuer lors d’un voyage en train ou en voiture en mode portable est un jeu d’enfant !

Le pack Nintendo Switch Édition spéciale Fortnite : Montez à bord du bus de combat et plongez dans un battle royale qui accueille 100 joueurs où et quand vous voulez avec le pack Nintendo Switch Édition spéciale Fortnite, attendu le 30 octobre. Ce pack en édition limitée comprend une console Nintendo Switch et une station d’accueil dotées d’un design Fortnite unique, un Joy-Con gauche jaune et un Joy-Con droit bleu exclusifs, le jeu Fortnite préinstallé ainsi qu’un code de téléchargement pour le Pack Panthère qui vous donnera accès à la tenue Panthère avec deux styles additionnels, à l’accessoire de dos Kit soyeux avec deux styles additionnels, et à la somme de 2000 V-bucks.

La Nintendo Switch Lite : Plus petite et plus légère que sa grande sœur, la Nintendo Switch Lite est une console pensée pour jouer aux jeux Nintendo Switch uniquement en mode portable. Cette nouvelle console est disponible en 4 coloris différents : jaune, gris, corail et turquoise. Idéale pour les plus nomades, la Nintendo Switch Lite permet de découvrir tous les jeux du catalogue Nintendo Switch jouables en mode portable.

Pack Nintendo Switch Lite Corail ou Turquoise + code de téléchargement Animal Crossing : New Horizons + 3 mois d’abonnement au Nintendo Switch Online : Avec ces packs offrez(-vous) Animal Crossing : New Horizons pour les fêtes ! Ils contiennent une Nintendo Switch Lite (Corail ou Turquoise), un code de téléchargement pour le jeu Animal Crossing : New Horizons ainsi qu’un abonnement de 3 mois au Nintendo Switch Online, le service de jeu en ligne de la Nintendo Switch. Emménagez sur votre île déserte, aménagez-la comme bon vous semble et surtout, invitez vos amis à vous rendre visite grâce au service Nintendo Switch Online.

Game & Watch: Super Mario Bros.: Après plus de 43 millions d’exemplaires distribués à travers le monde depuis le début des années 80, Game & Watch fait son grand retour. Profitez des grands classiques Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (connu au Japon sous le nom de Super Mario Bros. 2) ainsi que Ball en version Mario. Game & Watch: Super Mario Bros. fait aussi office d’horloge avec 35 animations à découvrir, qui incluent des apparitions des amis et ennemis de Mario. Game & Watch: Super Mario Bros. sera disponible le 13 novembre.

LES JEUX

Animal Crossing New Horizons : dans ce jeu phénomène, quittez tout pour vivre sur votre propre île déserte. Décoration de votre maison, aménagement de l’île… à vous de créer un petit paradis qui vous ressemble et qui plaira à vos voisins animaux. Que vous soyez plutôt pêche, jardinage ou tout simplement balade en bord de mer, les activités sont infinies sur votre île ! Il est également possible de partager une île entre plusieurs joueurs d’un même foyer et de visiter les îles de vos amis*.

Super Mario 3D All-Stars : Pour découvrir ou redécouvrir des classiques du jeu de plateformes qui ont chacun, à leur époque, marqué un tournant dans la saga Super Mario Bros. Cette compilation de 3 jeux (Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy) dans des versions optimisées pour la Nintendo Switch est disponible durant une durée limitée**.

Hyrule Warriors : l’Ere du Fléau : Nintendo et KOEI TECMO GAMES lèvent le voile sur les événements troubles et dramatiques esquissés dans le scénario de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, lorsque le Grand Fléau a frappé Hyrule, défigurant le royaume et plongeant ce dernier dans les ténèbres. Vous pourrez, dans ce jeu d’action frénétique, incarner pour la première fois les quatre Prodiges mais aussi bien sûr Link, la princesse Zelda et de nombreux autres héros lors de batailles épiques contre des centaines d’adversaires, tout en faisant la part belle aux relations entre les différents protagonistes. Disponible sur Nintendo Switch depuis le 20 Novembre.

Mario Kart Live : Home Circuit : Imaginez votre salle à manger se transformer en un monde de lave où bananes et carapaces s’échangeraient au rythme des rugissements des moteurs de votre kart, lui aussi réel… les possibilités sont infinies ! Laissez libre cours à votre imagination et créez vos propres courses dans le monde réel avec Mario Kart Live: Home Circuit dès le 16 octobre exclusivement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite.

Pokémon Epée + Pass d’Extension pour Pokémon Epée ou Pokémon Bouclier + Pass d’Extension pour Pokémon Bouclier : Disponibles dès le 6 Novembre ces deux versions de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier vous emmèneront explorer les terres de Galar et même davantage ! En effet, elles incluent également, en plus du jeu de base, les deux parties du pass d’extension que sont : L’île solitaire de l’Armure et Les Terres enneigées de la Couronne jusqu’ici uniquement disponibles en téléchargement. Vivez de nouvelles histoires remplies de nouveaux Pokémon dans des territoires inconnus avec ces deux versions enrichies !

51 WorldWide Games : Et si 51 jeux venus de toute la planète étaient contenus dans une seule petite cartouche de jeu que vous pourriez emporter partout ? C’est ce que propose 51 WorldWide Games disponible sur Nintendo Switch. Affrontez vos amis ou vos proches au coin du feu lors de longues parties de classiques comme les échecs, le mahjong ou les fléchettes et apprenez à jouer à de nombreux jeux passionnants grâce aux didacticiels inclus.

Ring Fit Adventure : Et si faire du sport chez soi était amusant ? Avec Ring Fit Adventure, utilisez l’anneau Ring-Con et la sangle de jambes pour réaliser de nombreuses techniques de fitness et avancer dans l’aventure. Squats, courses et même poses de Yoga à vous de choisir vos techniques pour battre les ennemis et vaincre le boss. Garder la motivation pour sauver le monde, c’est la promesse de Ring Fit Aventure sur Nintendo Switch.

Pikmin 3 Deluxe : Dans cette version Deluxe de Pikmin 3, les joueurs profitent de niveaux supplémentaires, d’un tout nouveau mode en coopération à deux et d’améliorations dans le système de jeu. C’est l’occasion idéale de partager ou de repartager des aventures communes avec les Pikmin, ces petits êtres espiègles toujours prêts à aider grâce à leurs capacités spéciales. Pikmin 3 Deluxe est disponible depuis le 30 octobre et vous payer essayer gratuitement sa version démo sur le Nintendo eShop.

Paper Mario : The Origami King : Cela ne fait pas un pli, les possesseurs de Nintendo Switch à la recherche d’une aventure drôle et colorée peuvent se tourner vers Paper Mario : The Origami King. L’abominable roi Olly a transformé la princesse Peach en origami et volé son château avant de l’enrubanner dans des serpentins ! Mais n’ayez crainte, Mario et sa nouvelle amie Olivia sont là pour tout arranger !

Retrouvez également les grands classiques de la Nintendo Switch comme Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Splatoon 2 et un catalogue de plus de 4000 jeux sur le Nintendo eShop. En solo ou en multi, en famille ou entre amis, à la maison ou en déplacement, il y en a pour tous les goûts sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite.

* Connexion Internet requise durant le jeu en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert une souscription payante.

Accessoires additionnels, jeux et/ou consoles requis pour le mode multijoueur, vendus séparément.

Jusqu’à 8 joueurs enregistrés comme utilisateurs sur une console Nintendo Switch peuvent vivre sur une île partagée, et jusqu’à 4 résidents d’une île peuvent jouer simultanément sur une console. Remarque : il ne peut y avoir qu’une seule île par console Nintendo Switch, quel que soit le nombre d’utilisateurs enregistrés ou le nombre d’exemplaires du jeu utilisés sur une console. Une console Nintendo Switch et un exemplaire du jeu sont nécessaires pour chaque île.

** La version physique du logiciel sera disponible pendant une durée limitée, et la version téléchargeable ne sera disponible que jusqu’à la fin du mois de mars 2021.