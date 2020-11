Let’s Sing 2021 Hits Français et Internationaux (Nintendo Switch) – Le test

Switch. Attention, cette année, exit la version Wii (et donc Wii U), les temps changent…

Si le jeu se présente comme le compagnon idéal d’une petite soirée Karaoké entre potes, ou plutôt d’une journée en off pendant laquelle on massacre les chansons sans rien dire à personne dans son coin. Le genre est en train de disparaître pour une simple et bonne raison : aujourd’hui, en 2020, comment peut-on se satisfaire d’un jeu qui ne propose que 40 chansons ? Si à l’époque PS2, l’excuse du manque de place pouvait passer, ça ne passe plus, surtout que du contenu gratuit pourrait être ajouté régulièrement et qu’une rétrocompatibilité, si vous avez les anciens jeux, pourrait « fusionner les catalogues » de tous les titres pour n’en faire qu’un. À 40€ le jeu, ça fait 1€ la chanson. Dis comme ça, ça pourrait aller, mais comme il en faut pour tous les goûts, la playlist est très variée et pourra difficilement satisfaire tout le monde, en particulier si on a du mal avec les tendances actuelles de la musique française. Pour tout vous dire, sur la totalité de la playlist, j’en connais deux.

Une fois le coup de gueule passé, on ne peut pas dire que Let’s Sing 2021 : Hits Français et Internationaux ne soit pas complet.

Le nouveau mode « Let’s Party » : passez vos soirées Let’s Sing au niveau supérieur ! 2 équipes de 4 joueurs maximum s’affrontent sur l’un des modes de jeu choisi aléatoirement. Ce n’est pas tout, les joueurs ont aussi la possibilité de jouer à ce mode avec une seule console et leurs amis. Seulement 2 micros sont nécessaires ! Autre mode intéressant, le mode Feat où vous chanterez en duo avec l’artiste de la chanson lancée pour, à la fin, recevoir une note de compatibilité artistique. Inutile de vous dire qu’une voix grave compatible Métal n’est pas trop compatible avec la faune musicale d’NRJ… Mais pour les fans du genre, il y a aussi le mode Mixtape qui proposera d’enchaîner les extraits de cinq morceaux à la suite. La connaissance des musiques en questions est donc primordiale pour faire le score maximum. Ironiquement, ce n’est peut-être pas si mal qu’il n’y ait que 40 musiques finalement ! L’édition 2021 de Let’s Sing propose un mode en ligne… Pour chanter en ligne contre un inconnu, il faut vraiment être dans le délire et le vouloir, mais au moins, la possibilité existe.

Découvrez la playlist complète ci-dessous :

Jean-Jacques Goldman Au bout de mes rêves Carla Bim bam toi Les Frangines Donnez-moi Amir J‘ai cherché Le Roi Lion Je voudrais déjà être roi Soprano ft. Vincenzo Le Coach Christophe Maé Les Gens Naza Loin de moi Clara Luciani Ma soeur Soprano ft. Marina Kaye Mon Everest M Onde sensuelle Angèle Oui ou non Indila Parle à ta tête Bigflo & Oli Promesses Kendji Girac ft. Claudio Capéo Que Dieu me pardonne Kendji Girac Tiago M. Pokora Tombé Stromae Tous les mêmes Angèle ft. Roméo Elvis Tout oublier Orelsan Tout va bien Justin Bieber Yummy Tones and I Dance Monkey Billie Eilish bad guy Selena Gomez Lose You to Love Me Ariana Grande thank u, next Dua Lipa Don‘t Start Now Jonas Brothers Sucker Maroon 5 Memories Lewis Capaldi Before You Go Ava Max So Am I Rita Ora ft. Liam Payne For You Trevor Daniel Falling Panic! at the Disco High Hopes Katy Perry ft. Skip Marley Chained to the Rhythm Sam Smith Too Good at Goodbyes Lizzo Good as Hell Major Lazer & DJ Snake ft. MØ Lean On The Lumineers Ho Hey KT Tunstall Black Horse and the Cherry Tree Genesis I Can’t Dance

