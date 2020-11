The Good Life : le RPG paisiblement étrange de SWERY arrive sur PC et consoles à l’été 2021

Une toute nouvelle bande-annonce offre un bon aperçu de cette aventure excentrique et mystérieuse –

Londres, le 30 novembre 2020 – The Irregular Corporation ( Murder By Numbers, PC Building Simulator) annonce aujourd’hui sa collaboration avec White Owls Inc. pour l’édition du RPG excentrique The Good Life. Une nouvelle bande-annonce offre un aperçu récent du jeu, dont la campagne de financement participatif a été couronnée de succès grâce au soutien de plus de 12 000 fans. Développé par SWERY ( Deadly Premonition, The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories) , The Good Life sortira durant l’été 2021 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC.

Dans The Good Life , les aléas de la vie envoient la photographe new-yorkaise Naomi dans la petite bourgade britannique pittoresque de Rainy Woods, dont les habitants semblent, en apparence, vivre une existence paisible. Mais tandis que Naomi commence à rembourser ses dettes, en vendant ses photographies et en enchaînant les petits boulots étranges, elle se rend compte que tout ne tourne pas rond dans la « ville la plus heureuse du monde ». La métamorphose des résidents en animaux domestiques ne constitue que l’un des nombreux mystères que Naomi devra percer dans The Good Life …

Enquêtez tel un véritable détective et maîtrisez l’art du photojournalisme d’investigation pour immortaliser et révéler les secrets enfouis de Rainy Woods. Les petits boulots décalés mais satisfaisants seront les bienvenus pour joindre les deux bouts, mais attention au surmenage : vous tomberez malade si vous ne prenez pas soin de votre corps. Mettez de l’argent de côté et vivez de la terre en cultivant votre propre potager, faîtes-vous des amis (voire des ennemis) et goûtez à la douce vie de Rainy Woods, surtout après avoir mis la main sur votre mouton préféré pour vous déplacer dans la ville (sans déconner).

D’abord initié sur Kickstarter où il a rapidement dépassé son objectif de base, The Good Life de SWERY et White Owls vous transportera l’année prochaine dans une aventure aussi étrange qu’inoubliable sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.