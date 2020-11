Top des ventes UK: Fifa et la Nintendo Switch “gagnent” le black friday

La semaine dernière a été l’une des plus grandes périodes de vente en physique de l’année avec le “Black Friday”, et plus d’un million de jeux en boîte ont été vendus au Royaume-Uni au cours de ces 7 jours. C’est un chiffre important, mais il reste inférieur de 20 % aux 1,3 million de ventes de l’année dernière. Toutefois, compte tenu de l’absence de boutiue (le Royaume-Uni est actuellement fermé à cause de COVID-19), cela semble être un résultat raisonnable pour le secteur des jeux en boîte. C’est FIFA 21 qui a été le grand vainqueur du “Vendredi noir”. Le jeu EA a en fait été mis au rabais la semaine précédente (lorsque les ventes ont augmenté de 121%) et le rabais est resté cette semaine, ce qui a entraîné une nouvelle augmentation de 35% des ventes d’une semaine à l’autre. Le jeu est disponible chez les détaillants pour environ 35 £ (environ 39€).

L’autre grand gagnant de la semaine a été la Nintendo Switch. La PS5 et les séries S et X de la Xbox ayant presque entièrement disparu des rayons, Nintendo a fait irruption avec un afflux de nouvelles consoles et de packs. Les ventes de jeux en boîte Switch ont augmenté de 33% la semaine dernière. En fait, 9 % de jeux Switch en plus ont été vendus pendant le black friday 2020 par rapport à la même période en 2019. Les jeux Switch ont représenté plus de 38% de tous les jeux vendus pendant la semaine du black friday. Le jeu le plus vendu a été Animal Crossing : New Horizons, qui s’est hissé au troisième rang après une hausse des ventes de 58 % (après une hausse de 36 % la semaine précédente). Il a été suivi de près par Mario Kart 8 : Deluxe, n°4 (ventes en hausse de 62%). Les autres ventes clés de la Switch ont été Minecraft à la 8ème place (ventes en hausse de 26%) et Super Mario 3D All Stars à la 9ème place (en hausse de 54%). Just Dance 2021 entre finalement dans le Top 10, malgré son lancement il y a trois semaines. Le jeu a connu une augmentation massive de 182%, et bien que le jeu Ubisoft soit une sortie multi-formats, il se vend principalement sur la console hybride de Nintendo.

Voici le Top 10 du GfK pour la semaine se terminant le 28 novembre :