Célébrez les fêtes de fin d’année avec l’évènement « Pokémon Kids : Festival hivernal » !

The Pokémon Company International annonce l’évènement « Pokémon Kids : Festival hivernal », un site Internet amusant pour les jeunes fans de Pokémon.

Londres, Royaume-Uni — le 1er décembre 2020 — The Pokémon Company International a aujourd’hui lancé l’évènement « Pokémon Kids : Festival hivernal », un site Internet dédié aux jeunes fans de Pokémon. Du 1er décembre 2020 à 14:00 UTC au 3 janvier 2021 à 23:59 UTC, les Dresseurs en herbe auront accès (sans frais) à une avalanche d’activités et de mini-jeux qui leur permettront de tester leurs connaissances en matière de Pokémon. Ce site Internet a été conçu pour fonctionner sur les appareils mobiles, tablettes et ordinateurs dotés d’un navigateur Internet.

L’objectif principal de l’évènement « Pokémon Kids : Festival hivernal » consiste à récupérer des Baies Framby. Après en avoir récolté un certain nombre, les joueurs obtiendront un sac contenant des badges de Pokémon qui s’ajouteront à leur collection. Ils pourront ainsi en collecter plus de 890 ! Les Baies Framby s’ajouteront également au total quotidien de leur équipe, ce qui fera avancer cette dernière dans la course des équipes. La première d’entre elles à franchir un point de sauvegarde remportera un objet en jeu.

Il sera aussi possible de recevoir des Baies Framby et des badges de Pokémon en atteignant des paliers lors de la course des équipes, en faisant tourner la roue des récompenses quotidiennes, ou encore en récupérant des récompenses quotidiennes spéciales. Enfin, les joueurs pourront collecter des badges de Pokémon légendaires par le biais de sacs légendaires, ainsi que des badges de Pokémon fabuleux en terminant les missions fabuleuses quotidiennes.

Voici une liste des mini-jeux et activités disponibles lors de l’évènement « Pokémon Kids : Festival hivernal » :

Combat de choc

À l’aide de leur souris ou de leur doigt, les joueurs devront utiliser un Pokémon de leur choix pour faire tomber hors de l’arène autant d’adversaires que possible avant d’être à court d’énergie. Ils devront cependant faire attention, car les autres Pokémon tenteront également de les éjecter de l’arène.

Jeu des paires

Les joueurs auront 60 secondes pour associer des cartes le plus rapidement possible et obtenir le meilleur score. Leur connaissance des Pokémon sera mise à rude épreuve. Ce jeu comporte quatre niveaux de difficulté : associer les Pokémon identiques, associer les Pokémon à leur évolution, associer les Pokémon au type qui leur correspond et associer les Pokémon à un type contre lequel ils sont faibles.

Course sur cimes

Le but de ce mini-jeu est d’aller le plus loin possible en déplaçant des Pokémon le long d’une falaise. Il faudra faire attention à ne pas tomber tout en évitant un maximum d’obstacles. Les points de sauvegarde permettront aux joueurs de changer automatiquement de Pokémon, et de récupérer de l’énergie ainsi que des Baies Framby en récompense.

Tunnel de glace

Un groupe de Taupiqueur sème le chaos et menace de briser la couche de glace ! Les joueurs devront repousser ces Pokémon en les touchant un certain nombre de fois le plus rapidement possible. Il arrive même que Triopikeur apparaisse au cours d’une partie bonus !

Cascades en folie

Dans ce mini-jeu, les joueurs devront utiliser leur souris ou leur doigt pour aider des Pokémon à traverser une rivière en les faisant rebondir sur un radeau. Mais ils devront aussi faire attention à Rondoudou, qui peut endormir leurs Pokémon ! Réveiller ces derniers fera perdre un temps précieux aux joueurs…

Créations hivernales

Cette partie de l’évènement « Pokémon Kids : Festival hivernal » permettra aux Dresseurs de laisser libre cours à leur créativité. Ils pourront en effet mettre en scène les Pokémon autour du thème du Festival hivernal. Une large panoplie de personnages, décors et objets sera à leur disposition et leur permettra de composer des scènes hivernales amusantes.