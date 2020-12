23 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec Fantastico Studio qui annonce BORNEO: A Jungle Nightmare pour l’été prochain.

Hamster a annoncé que la prochaine sortie d’Arcade Archives sur Nintendo Switch est The Fairyland Story. Il sortira le 3 décembre, et comme d’habitude, il coûtera 6,99€ / 6,29£ / 7,99$ / 838 Yen. La version japonaise proposera une option en anglais.

Habroxia 2sortira sur Nintendo Switch le 3 février pour $9.99 / €9.99.

Au lendemain d’une violente attaque contre l’Espace libre, l’humanité déploie des vaisseaux éclaireurs dans le système stellaire d’où a été lancé l’assaut. Mais un des pilotes disparaît et sa fille, la talentueuse Sabrina, est chargée de le retrouver. Habroxia 2 est un jeu de tir spatial non linéaire à l’ancienne comportant des améliorations, des combats de boss et même une fonction Nouvelle partie+, le tout dans un environnement rétro alliant graphismes en pixel art, musique chiptune et gameplay spatial.

Balancer, grimper et sauter pour vous faire un chemin à travers d’immenses “jardins” issus d’une vie végétale d’un autre monde dans ce jeu de plateformes organique. PixelJunk Eden 2 sortira le 10 décembre sur Nintendo Switch.

Imaginé par Baiyon, directeur créatif et compositeur d’hypnotique paysage sonore pour des jeux primés tels que: Pixeljunk Eden et Eden Obscura, vient Eden 2, une exploration de la vie, de couleurs et de collaboration, alors que les Grimps peignent le monde de lumières. Retournez dans les spectaculaires jardins de sons et d’images psychédéliques en constante évolution, tout en cultivant de nouvelles plantes et de nouveaux biomes, collectez du pollen et aidez les graines à germer et fleurir en de nouvelles fleurs exotiques, le tout dans un contexte dynamique et vibrant de visuels doux et multicolores. Lors de votre voyage, balancez-vous et virevoltez en utilisant un fils de soie, dans un jeu à la fois unique et coopératif, tandis que vous et votre partenaire pirouettez sur vous-même, vous entourant de traits de lumière et de couleurs, pour collecter les «spectras», la source de toute vie dans ce monde.

The Last Dead End sortira la veille de Noël au prix de 9.99€

Dans ce jeu, nous jouons le rôle du jeune scientifique Farhad Novruzov, qui est retourné dans son pays natal pour aider à filmer un film documentaire pour une chaîne de télévision internationale. Ici, il fait face à des événements étranges liés à l’ancienne religion de zoroastrisme et le scientifique doit trouver la raison de ces événements. Le jeu se déroule à la fois de la première personne et la troisième personne. La plupart des actions ont lieu et de recherche dans la vue première personne. L’action principale du jeu se déroule à Bakou, en Azerbaïdjan. Il se déroule dans une ville intérieure réellement existante de Bakou. C’est le plus ancien quartier de la ville avec une histoire millénaire, entourée d’un mur forteresse, à l’intérieur qui, avec les vieilles rues, il y a des dizaines de sites historiques et archéologiques. Il y a plusieurs ennemis réguliers dans le jeu, ainsi que des ennemis forts (les patrons), qui ont été inspirés par les légendes locales. Dans la lutte contre certains d’entre eux, il y a sa propre tactique de les gagner. Le jeu a une vaste encyclopédie et la possibilité de la recherche. Articles dans une vaste encyclopédie, contenant des articles sur des objets historiques, des personnages, des symboles, etc., sont ajoutés le long du cours du jeu. Dans le jeu, il y a plusieurs éléments qui peuvent être sélectionnés, vus de tous les côtés, apprendre des informations à leur sujet. Avec l’aide de lunettes technologiques, dont le personnage principal est, vous pouvez lire et déchiffrer les inscriptions dans les langues anciennes qui sont sur les murs de la vieille ville. Certains des endroits sont construits un à un avec la ville réelle et les bâtiments historiques, le jeu a de nombreux objets qui reflètent la saveur nationale de la vieille ville. La majeure partie du jeu se déroule dans des endroits inhabituels pour le genre – une forteresse inondée, un ancien palais, ruines antiques, etc. C’est l’un des rares jeux du genre, avec des éléments d’horreur, où l’action se déroule dans une vraie ville , enveloppé dans une atmosphère mystique. Mode de survie. mode spécial où vous pouvez combattre avec différents ennemis dans différentes cartes. Il existe trois types de survie: essayer de tenir des « vagues » d’ennemis, tuer tous les ennemis dans un certain temps et enfin, pour durer aussi longtemps que possible, rester en vie.

Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons sortira le 17 décembre.

Baila Latino sortira le 3 décembre sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch. Le jeu est en précommande à un prix de 7.99€ au lieu de 9.99€.

Azur Lane: Crosswave sortira le 19 février.

The Crackpet Show arrive l’année prochaine sur Nintendo Switch.

Spirit Arena sera disponible le 24 décembre 2020 à un prix de 9.99€.

Arena Spirit est jouable en mode solo ou comme un jeu à deux joueurs locaux. Chaque personnage peut tirer des sorts soit physiques (rouge) ou des sorts spirituels (bleu) qui ne fera que entrent en collision avec l’ennemi correspondant. vagues propres, ramasser des objets et d’augmenter votre pouvoir pour vaincre le boss des quatre domaines.

Jigsaw Fun: Piece It Together! arrive le 14 décembre pour un prix de 14.99€.

Détendez-vous avec un puzzle, en solo ou à 4. Avec des centaines de puzzles uniques, Jigsaw Fun met à votre disposition une grande bibliothèque d’images et de puzzles. Des chats et chiens aux paysages urbains, en passant par des images bucoliques et des boules de laine colorées, complétez vos puzzles préférés !

Renzo Racer sortira le 3 décembre à un prix de 19.99€ (19.99$ aux États-Unis).

Êtes-vous prêt à accélérer, bombarder et tamponner ? Renzo Racer est un jeu de course nerveux au style cartoon mettant au défi vos compétences de conduite pour franchir la ligne d’arrivée en premier ! Choisissez votre pilote parmi 16 personnalités décalées et dévalez 20 pistes pleines de rebondissements, obstacles hasardeux et autres surprises. Faufilez-vous au milieu d’objets destructibles, sautez des rampes et méfiez-vous des rochers éparpillés, des arbres abattus, de la glace noire et des flaques d’huile ! Prenez la route, mettez le pied au plancher et surpassez-vous comme un vrai champion de course. Jouez sur des circuits individuels et dans des tournois contre l’ordinateur ou vos amis en mode local à 2 joueurs.

Nouveau trailer pour Kingdom of Night:

Doraemon: Nobita’s Little Star Wars 2021 arrivera en mars prochain au Japon !

Cultist Simulator sortira en février prochain sur Nintendo Switch.

Gravity Heroes sortira le 31 mars prochain, mais une démo est déjà disponible sur l’eShop dès maintenant.

Gravity Heroes est un jeu de plates-formes et de tir en 2D sublime au rythme effréné. Maîtrisez la force gravitationnelle de votre personnage et affrontez des hordes de robots au sol, sur les murs ou au plafond. Bourré de références aux années 80 et 90, le jeu possède une bande-son électrisante et des graphismes en pixel art saisissants. Défoulez-vous en solo ou avec trois autres joueurs en local.

DEEMO -Reborn- est le célèbre jeu de Rayark. DEEMO revient désormais dans une nouvelle version sur Steam. Plongez dans un voyage immersif en 3D et enivrez-vous des beaux morceaux créés par vous-même au piano. De nombreuses aventures vous attendent dans ce monde féerique.Le jeu sortira le 17 décembre sur Nintendo Switch.

Le genre du roman visuel a vraiment trouvé sa place sur la console hybride de Nintendo, et les éditeurs sont impatients de présenter leurs dernières nouveautés sur la plateforme. Aksys a révélé quatres autres jeux otome dans sa gamme, et ils se dirigent vers une sortie sur Nintendo Switch en 2021: Code: Realize ~Wintertide Miracles~ (février), Olympia Soirée, Dairoku: Ayakashimori et Variable Barricade.

Gemdrops annonce Laid-Back Camp -Virtual- Lake Motosu et Laid-Back Camp -Virtual- Fumoto Campsite sur Nintendo Switch. Ils seront tous les deux traduits en Français lors de leurs sorties !